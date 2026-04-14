Born Bad Records, le plus culte des labels de rock indé français, va célébrer ses 20 ans avec une soirée au théâtre du Châtelet

Depuis 2006, l’entité guidée par le tycoon de Romainville Jean-Baptiste Guillot n’a cessé de promouvoir tout ce que les communautés rock.

Ne tournons pas autour du pogo pendant trois heures : le rock indé français ne serait pas le même sans Born Bad Records. Depuis 2006, l’entité guidée par le tycoon de Romainville Jean-Baptiste Guillot n’a cessé de promouvoir tout ce que les communautés rock (au sens le plus large) avaient de plus vivifiant, sortant plus de 200 projets, entre groupes devenus cultes et fines et curieuses compilations.

Sous les ors du théâtre du Châtelet

Cette double décennie, Born Bad va la fêter en très grandes pompes le 3 octobre sous les ors de la grande salle du théâtre du Châtelet. Le dépliant laisse voir une dizaine de concerts de groupes maison : les fidèles parmi les fidèles post-punkistes Frustration, toute première sortie du label ; le trio Île de Garde, dernière sortie en date, et leur style cinémato-synthétique bon à accompagner un thriller féministe ; Bryan’s Magic Tears, dont les morceaux sont infusés de l’énergie Madchester ; l’escouade béninoise afro-garage Star Feminine Band ; l’homme mi-synthé mi-machine Forever Pavot ; ou les cyniques Bretons adeptes de schlagwave de Gwendoline.

On ne peut que vous conseiller de vous magner à prendre vos places, Born Bad a une communauté plus fidèle que des grognards napoléoniens. Que voulez-vous, c’est ça d’avoir de la vision depuis vingt ans.

Quand ? Samedi 3 octobre 2026

Où ? Théâtre du Châtelet, 1 Place du Châtelet, Paris 1er

Combien ? De 6 à 58 € (billetterie ici)