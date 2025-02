Avant de fermer, le Centre Pompidou organise une ultime soirée avec une légende de la musique électronique

La Machine à Pompidou, troisième engrenage ! À peine remise de son quinzième anniversaire célébré la semaine dernière, la salle/club du 90 boulevard de Clichy revient secouer Beaubourg le 13 février, dépliant l’ultime millésime de son triptyque de cartes blanches électroniques (gratuites) organisées avant la mise en sourdine du musée pour cinq ans.

Une légende de l'électro pour la fermeture du Centre Pompidou

Après nous avoir régalés avec le B2B réunissant Deena Abdelwahed et Glitter55, la Machine a, cette fois-ci, convié Jennifer Cardini, l’une des plus grosses têtes électroniques du pays de ces trente dernières années à se produire au Centre Pompidou. Cheffe des labels Correspondant et Dischi Autunno, elle devrait encore une fois proposer un set ganté de curiosité, mêlant perles fines de techno, house et italo-disco. À noter : le programme annonce un comparse secret à ses côtés. Suffit de jeter un œil à ses récents B2B avec Pablo Bozzi, HAAI ou Curses pour être aguiché.

En plus des entrechats électroniques, les visiteurs pourront s’initier au voguing avec Lasseindra Ninja, sommité et pionnière de la discipline en France. Bon plan : l’exposition consacrée à l’œuvre de Suzanne Valadon sera, toute la soirée, accessible gratuitement. Certes, les places sont déjà épuisées, mais qui sait ? Quelques sésames pourraient bien refaire surface. On peut toujours rêver.

Quand ? Jeudi 13 février 2025, à partir de 19h.

Où ? Centre Pompidou, place Georges-Pompidou, Paris 4e.

