Actualités

Pour la Saint-Valentin, l’un des collectifs hip-hop les plus stylés de l’époque organise une soirée dans une patinoire (avec un special guest !)

Au menu de cette sauterie spéciale Saint-Val ? Quatre DJ sets et un live de Sonny Rave !

Rémi Morvan
Écrit par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
Saint-Valentin : une soirée hip-hop déboule dans une patinoire parisienne
© Sssound
C’est un peu cliché mais c’est toujours une bonne idée : ce samedi 14 février, le très estimé collectif hip-hop (au sens large) SSSound invite ses suiveurs à se rouler des patins à l’occasion de la quatrième déclinaison de ses réfrigérées soirées dansantes SSSOUND ON ICE à la patinoire Édouard-Pailleron dans le 19e.

Quatre DJ sets et un live

Pour cette sauterie spéciale Saint-Val, SSSOUND a convié quatre DJ de haute tenue à se relayer derrière les decks avec les fidèles de l’escouade Rakoto 3000, Ginger Boy ou Hony Zuka. Des blazes également bien connus des soirées Yard et des shows de Tiakola pour le dernier, dont la selecta devrait fureter du côté de l’afrobeat, du R&B ou du rap français. Pour les accompagner, on comptera sur deux adeptes du RnB, avec d’un côté le DJ résident Rinse France Louis Roméo, et de l’autre, Sonny Rave pour un live qui devrait réchauffer les cœurs et la patinoire.

Quand ? Samedi 14 février 2026, de 21 h à 2 h.
Où ? 32 rue Édouard-Pailleron, Paris 19e.
Combien ? 15 € (billetterie ici)

Côté restaurants romantiques

Il y a toujours un truc à fêter quand on est en couple. L’anniversaire de votre rencontre sur FetLife, l'adoption de votre premier cactus ou la Saint-Valentin. Pour cette dernière, on peut certes toujours se promener le long de la Seine ou s’offrir des chocolats, mais avouons que rien ne surpasse le sublime d’un repas les yeux dans les yeux à la table d’un restaurant juste assez intimiste. La main dans la main, découvrez ici notre sélection d'adresses pour saliver et se lover !

