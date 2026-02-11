C’est un peu cliché mais c’est toujours une bonne idée : ce samedi 14 février, le très estimé collectif hip-hop (au sens large) SSSound invite ses suiveurs à se rouler des patins à l’occasion de la quatrième déclinaison de ses réfrigérées soirées dansantes SSSOUND ON ICE à la patinoire Édouard-Pailleron dans le 19e.

Quatre DJ sets et un live

Pour cette sauterie spéciale Saint-Val, SSSOUND a convié quatre DJ de haute tenue à se relayer derrière les decks avec les fidèles de l’escouade Rakoto 3000, Ginger Boy ou Hony Zuka. Des blazes également bien connus des soirées Yard et des shows de Tiakola pour le dernier, dont la selecta devrait fureter du côté de l’afrobeat, du R&B ou du rap français. Pour les accompagner, on comptera sur deux adeptes du RnB, avec d’un côté le DJ résident Rinse France Louis Roméo, et de l’autre, Sonny Rave pour un live qui devrait réchauffer les cœurs et la patinoire.

Quand ? Samedi 14 février 2026, de 21 h à 2 h.

Où ? 32 rue Édouard-Pailleron, Paris 19e.

Combien ? 15 € (billetterie ici)





Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SSSOUND (@sssound___)

