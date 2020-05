Sur WhatsApp, les meilleurs bartenders de Paris vous aident à concevoir vos cocktails

Ligne chaude et verre frais !

Dans cette période pénible sans bar cosy, comptoir joyeux et terrasse ensoleillée, la solidarité avec les amateurs de cocktails, durement éprouvés, s’organise ! Bacardi lance ainsi un « numéro verre », une hotline WhatsApp pour redonner à vos apéros maison un peu du goût des soirées du monde d’avant. Imaginez : vous avez un concombre, des asperges, du citron, du gin et de l’eau gazeuse dans le frigo, mais aucune idée du cocktail à faire avec ça. Vous ajoutez le 07 58 77 62 56 dans vos contacts WhatsApp puis envoyez les ingrédients avec un mot gentil et hop, un des bartenders à l’autre bout vous répond avec la recette qui va bien (spoiler : il n’y a pas de cocktail avec des asperges, mais vous voyez l’idée).

Ces magiciens vont officier jusqu’au 29 mai du mercredi au vendredi de 17h à 20h. Attention, on parle à de vrais pros de l’autre côté de l’appli, pas des chatbots ukrainiens : cette semaine, après Sara Moudoulaud du Syndicat, passée par Divine et vainqueur de la Bacardi Legacy France 2020, c’est Gabriel Pons du Calbar, vainqueur de la Bacardi Legacy France 2019, qui va vous sauver vos apéros. Adrian Nino du bar 1802, finaliste de la Bacardi Legacy France 2020, prendra le relais la semaine suivante.

En plus de déguster (avec modération) de bons cocktails, pour chaque demande sur ce chouette numéro verre, vous faites une bonne action : 1 € est reversé par Bacardi aux bartenders pour les aider à traverser cette parenthèse ardue.

"L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération."

Recommandé : les 10 meilleurs bars à cocktails à domicile

Share the story