Hourra ! Les terrasses éphémères font officiellement leur retour à Paris

C’est dans un tintement de verres et de crème solaire qu’on vient vous annoncer le retour des terrasses éphémères ! Alors qu’on les pensait définitivement escamotées, ces extensions à l’air libre, apparues dans le sillage du Covid, reprendront du service du 1er avril au 31 octobre 2025.

Comme les années précédentes, les établissements parisiens – ils étaient environ 4 000 en 2024 – auront la possibilité de demander à la mairie d’installer une terrasse sur le trottoir et les places de parking adjacentes. Le tout avec une évacuation des clients à 22 h pétantes. Nouveauté du cru : en plus des bars, restos, glaciers et salons de thé, les librairies, disquaires, mais également les fleuristes et hôtels auront le droit de prétendre à ces fameuses terrasses.

La question esthétique au centre

Pour les gens intéressés par les détails, sachez que les terrasses sur les places de parking devront obligatoirement être ensemencées sur un platelage et munies de protections latérales, à raison du « droit du commerce plus une place de stationnement de part et d’autre, mais avec interdiction d’installation sur le stationnement réservé ». Quant aux espaces sur le trottoir, ils devront « s’étendre au droit du commerce et face aux immeubles mitoyens ; le long des immeubles uniquement devant les murs aveugles et devant les commerces qui auront donné leur autorisation. »

La mairie insiste particulièrement cette année sur l’aspect esthétique en mentionnant la végétalisation et le mobilier – on parle là de chaises, tables et parasols, donc rien de très sorcier –, lequel ne devra pas excéder 1,30 m de hauteur. En revanche, il est strictement interdit d’installer un toit, quel qu’il soit, et d’utiliser du bois de palette. C’est tout pour nous, c’est maintenant l’heure de l’apéro, non ?

Pour réaliser une demande de terrasse éphémère, c’est par ici que ça se passe.