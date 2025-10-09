Trois adresses parisiennes parmi les meilleurs bars à cocktails du monde !

À la vôtre ! Le classement 2025 des World’s 50 Best Bar vient d’être annoncé. Ce petit frère du 50 Best Restaurant récompense, comme son nom l’indique, les 50 meilleurs bars à cocktails de la planète (on pourrait même dire du système solaire), après un vote de plus de 500 experts. L’année s’avère un bon cru pour Paris puisque trois adresses se retrouvent récompensées : Danico en n°30, Cambridge Public House en n°20 et Bar Nouveau en n°17. Un vrai progrès par rapport à l’année dernière, où le Cambridge Public House se sentait bien seul !



Le bar Leone à Mexico se hisse en numéro 1, tandis que Barcelone s’impose comme une ville de choix où aller tâter du shaker (avec deux adresses dans le top 5 !). Mais Londres et New York restent les capitales inconstestées du cocktail avec chacune quatre bars dans le classement.

