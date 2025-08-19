Trois expos de photographes à visiter pour la Journée mondiale de la photographie

Le 19 août, c’est la Journée mondiale de la photographie. On commémore l’invention officielle de la photographie : c’est le 19 août 1839 qu’a été présenté au public (par les Académies des Sciences et des Beaux-Arts) le daguerréotype, procédé mis au point par Louis Daguerre avec le soutien de Joseph Nicéphore Niépce, qui avait réalisé dès 1826 la première photo connue.

C’est donc le jour où jamais pour aller traîner dans une des innombrables galeries photo de Paris, devenue la capitale mondiale de la photo à force de multiplier les événements, de PhotoSaintGermain à Photo Days ou Paris Photo. Pour vous guider, voici les trois meilleures expos de photographes visitées par nos critiques ces derniers temps.

Wolfgang Tillmans - Rien ne nous y préparait - Tout nous y préparait, au Centre Pompidou

Wolfgang Tillmans (1968, République fédérale d'Allemagne) Frank, in the shower. © Wolfgang Tillmans

Premier photographe à remporter le Turner Prize en 2000, l’Allemand Wolfgang Tillmans a reçu carte blanche du Centre Pompidou pour sa dernière expo avant cinq ans de travaux. Etalée sur 6 000 m2, cette expo retraçant près de 40 ans de carrière avec pas moins de 3 000 œuvres est tout simplement “l’exposition la plus vaste jamais produite au Centre Pompidou”. Souvent crédité pour avoir révolutionné l’accrochage dans ses expositions, Wolfgang Tillmans a trouvé ici un terrain de jeu à sa mesure, mettant en dialogue son travail avec l’architecture de Beaubourg. Il faudra aussi avoir l’œil pour repérer des œuvres exposées horizontalement ou verticalement, à des hauteurs et dans des formats qui varient radicalement. Une façon de se mettre dans la peau d’un artiste à la pensée foisonnante qui n’a jamais cessé de scruter le monde sous de nouveaux angles.

Le Paris d’Agnès Varda, au musée Carnavalet

© Agnès Varda, autoportrait dans son studio rue Daguerre

Pionnière de la Nouvelle Vague, immortalisée par les films qu’elle a réalisés à partir de 1955 et qui ont fait le tour du monde, Agnès Varda était aussi plasticienne et photographe. C’est cette dernière pratique (et première car elle a exercé à partir de 1950 le métier de “maître artisan photographe” après des études à l’École du Louvre et un CAP photographie) que le musée Carnavalet a décidé de mettre en lumière jusqu’au 24 août dans l’exposition Le Paris d’Agnès Varda. Une balade en 130 tirages photos – dont de nombreux inédits – et extraits de films autour du 86 rue Daguerre, son lieu de vie et de travail de 1951 à sa disparition le 29 mars 2019. On y découvre le “vrai” Paris des années 50 et 60, loin des cartes postales : son quartier, ses amis et ses voisins. “Je n’habite pas Paris, j’habite Paris 14e”, disait-elle.

Robert Doisneau, Instants donnés, au musée Maillol

Robert Doisneau, La dernière valse du 14 juillet, 1949.© Atelier Robert Doisneau

Chef de file de la photographie humaniste, Robert Doisneau est très probablement le photographe français le plus connu au monde. Est-ce que tout a été vu et dit sur l’auteur de l’incontournable Baiser de l’Hôtel de Ville ? L’exposition du musée Maillol, 400 tirages assemblés avec l’aide de ses filles, a pour ambition de faire passer quelque chose au-delà des images : “une manière de regarder les autres”. On peut apercevoir Doisneau sur certaines photos, l’entendre via les audioguides ou dans des extraits de documentaires, jeter un œil à des documents personnels et à ses appareils photo, et surtout comprendre sa philosophie par le biais de ses clichés, célèbres ou non.