Un club éphémère de 3 000 mètres carrés s’installe au Centre Pompidou !

On a un tuyau pour vous : le vendredi 20 octobre, le Centre Pompidou va se transformer en piste de danse géante en accueillant le temps d’une nuit (de 22h30 à 5h) un club de 3 000 carrés dans son Forum. Pour l’atmosphère, Beaubourg, en collab avec son resto/rooftop le Georges, s’appuiera sur son expo Over the Rainbow autour de la culture visuelle LGBTQIA+, pour un résultat entre musiques électroniques alternatives, installations visuelles et performances artistiques.

Cet ArtKlub (son petit nom) devrait avoir de la gueule – on est à Beaubourg ou quoi ? –, les orgas promettant notamment des écrans tapissant tout le Forum. La bande-son sera gérée au fil de la nuit par l’icône queer Rebeka Warrior (Sexy Sushi, Kompromat, Mansfield. TYA), dont les sets furibards laissent rarement indemne le dancefloor ; Pop Noire, ce triptyque électronique expé réunissant Jehnny Beth, Erex et Johnny Hostile ; et Emmanuel Caurel, qui n’est pas un duo entre le député européen Emmanuel Maurel et l’écrivain Emmanuel Carrère, mais un DJ LV2 sound designer.

© Mitya Ivanov - Unsplash

Outre le son et la lumière, cette soirée sera jalonnée d’une vingtaine de performances flirtant avec tous les arts. Il sera aussi bien question de voguing avec la House of Balenciaga, de street art avec l’artiste Les murs ont des oreilles, ou de drag show avec les queens Ruby on the Nail et Tuna Mess, featuring Ana Rago en Madame Loyal de la soirée.

Quand ? vendredi 20 octobre 2023, de 22h30 à 5h.

Où ? Centre Pompidou, place Pompidou, Paris 4e.

Combien ? de 10,99 à 16,99 € (billetterie ici).

Au sujet du Centre Pompidou…

Pour celles et ceux qui auraient passé les derniers mois dans un tunnel de conversation d’un ami saoul, le Centre Pompidou va connaître des prochaines années plus que mouvementées. Le plus grand musée d’art contemporain d’Europe s’apprête en effet à fermer ses portes pendant cinq ans, le temps de réaliser des travaux d’envergure. Extrêmement énergivore, le bâtiment signé Renzo Piano a besoin d’optimisation énergétique, d’un bon désamiantage des façades, d’une restauration des baies vitrées, de revoir ses normes incendie et ses accès pour les personnes à mobilité réduite. Pour les dates, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a confirmé que le Centre Pompidou fermerait ses guichets d’ici 2025 pour cinq ans de travaux. Le coût de ce projet pharaonique ? 262 millions d’euros, financés par le ministère de la Culture.

Centre Pompidou Francilien © PCA-STREAM

Pendant ce temps-là

Le temps de sa fermeture, sa collection monumentale devrait être répartie sur plusieurs sites, dont le MAC VAL de Vitry-sur-Seine, le Grand Palais, ou le CMN. Bien évidemment, le Centre Pompidou compte aussi sur son antenne messine et sa future extension francilienne de Massy-Palaiseau (Essonne) de 30 000 mètres carrés, dont l’ouverture est prévue pour l’été 2026, pour présenter ses expos.