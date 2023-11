Un festival chéri des limiers de l’indé s’apprêter à secouer une ancienne gare de stockage de charbon

Depuis 2014, les zélateurs des lisières audacieuses du rock et des musiques électroniques ont chaque hiver droit à un cadeau en avance : Magnétique Nord. Festival hivernal du Mu, le collectif qui manœuvre la Station, remet le couvert pour une huitième édition les 7, 16 et 17 décembre. Ouvrez vos chakras et vos fascias car Magnétique Nord va encore joyeusement rudoyer vos esprits et vos corps.

L’ouverture sera particulièrement intense avec le groupe punk australien Civic, dont les albums et les concerts sont aussi rugueux et directs qu’une droite de Cédric Doumbé sur Jordan Zébo. Egalement à leurs côtés ce soir-là, le duo basse-batterie japonais Moja devrait aussi faire des dégâts dans la fosse. Le reste touchera davantage à l’expé et aux musiques électroniques avec, à la volée, la création entre le saxophoniste Colin Stetson et le gratteux Stian Westerhus ; les nappes sous infrabasses mi-électroniques mi-tradis inspirées de la région algérienne de Menaa du duo Caïn & Muchi ; les fresques minimalistes de la Suédoise Maria W Horn ; ou le set de Ccontrary, aux ambiances aussi syncopées que cotonneuses. Prêt à monter dans le grand huit de Magnétique Nord ?

Quand ? les 7, 16 et 17 décembre 2023.

Où ? la Station – Gare des Mines, 28 avenue de la Porte-d’Aubervilliers, Paris 18e.

Combien ? à partir de 12 € (Billetterie ici).

Dans le reste des festivals

L’été a beau être le Graal niveau festivals, l'automne et l'hiver sont aussi jalonnés d’une ribambelle d'événements affriolants à Paris et en banlieue. Après avoir joué les fins limiers et épluché toutes les progs, on a réuni que la crème, en piochant dans toutes les chapelles stylistiques (rock, rap, musique électronique…). Et pour info, la majorité des événements sélectionnés sont de taille modeste et aiment la curiosité. La fin de l'année est là, les festivals aussi.