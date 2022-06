Virage : le nouvel open air planqué sous le périph qui va enflammer votre été

Dans le sillage des Kilomètre25, Périph' et autre Jardin 21, une nouvelle file dansante embrasera le périphérique parisien cet été. A partir du 24 juin, la tentaculaire agence événementielle Bonjour/Bonsoir (Badaboum, Casbah, Panic Room…) met le cligno sous la porte Pouchet (17e) pour ouvrir Virage, un lieu hybride de 1 500 mètres carrés entre open air et club.

Dans cette ancienne fourrière remodelée par l'agence Outchesque, à base notamment de matériaux automobiles recyclés, on verra s'enquiller du mercredi au dimanche une brochette d'événements électroniques furetant sur tous les fuseaux horaires. Copilotée par RAG, l'emblématique boss du collectif Barbi(e)turix, et Benjamin Charvet, un des gourous du média Dure Vie, la prog de Virage réunit déjà une centaine de noms parmi les plus belles huiles des scènes électroniques locales et internationales.

La vibrionnante scène des collectifs sera particulièrement bien représentée avec, au choix, les trop rares soirées OttoBis, les burlesques et militantes Sœurs Malsaines ou les soirées queers Wet For Me. Mais aussi La Créole, La Mamie's, Pardonnez-Nous, Madame, Peacock Society ou Rinse France… Et dites-vous que ce n'est qu'un avant-goût.

On croisera aussi plein d'artistes qui n'ont pas besoin d'être en bande pour monter sur scène comme Belaria et sa house jouée en 5e vitesse, le sorcier acid Ceephax Acid Crew (petit frère de Squarepusher), Sina XX de Subtyl, un live d'Irène Dresel ou un set de Djibril Cissé. Car oui, l'ex-footballeur supersonique passé par l'AJA et Liverpool est devenu un disc-jockey adepte de furieux sets afro-house. Quelque chose nous dit que Virage a une bonne tête de poleman dans la catégorie des nouveaux lieux. Vivement le départ.

Quoi ? Virage

Quand ? A partir du 24 juin 2022

Où ? 26 rue Hélène-et-François-Missoffe, Paris 17e

Combien ? Selon les événements (Billetterie ici)