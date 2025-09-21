Les meilleures expositions gratuites à voir en ce moment à Paris

Pour marquer l’ouverture de la Maison des Mondes Africains (MansA), l’artiste et réalisatrice Roxane Mbanga présente une nouvelle étape de son projet NOIRES. Initié en 2022, ce travail l’amène à imaginer une maison idéale nourrie de ses racines guadeloupéennes, camerounaises et ivoiriennes, mais aussi des récits collectés en Afrique et dans la Caraïbe.

Conçue spécifiquement pour MansA, l’installation prend la forme d’un salon, élément central du projet de maison rêvée de Roxane Mbanga. L’espace réunit objets, textiles, œuvres visuelles et mobilier, et se veut un lieu de convivialité et de mémoire. Chaque visiteur est invité à s’y projeter et à imaginer sa propre idée de maison.

Installée dans le 10ᵉ arrondissement à partir d’octobre 2025, la Maison des Mondes Africains se veut à la fois lieu de création, d’échanges et de réflexion critique. Sa programmation, déployée dès 2024 hors les murs avec le concours de grandes institutions parisiennes, associe expositions, concerts, performances, projections, rencontres littéraires et débats. Objectif : donner à voir la richesse et la diversité des cultures africaines et afro-diasporiques, tout en interrogeant les grands enjeux contemporains.

Où ? L’adresse de l’exposition, dans le 10ᵉ arrondissement de Paris, sera transmise par email 48 heures avant la visite.

Quand ? Du 4 au 26 octobre 2025