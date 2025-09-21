Paris

Les expos gratuites à voir en ce moment à Paris
© Bastienne
© Bastienne

Les meilleures expositions gratuites à voir en ce moment à Paris

Pour soigner votre bourse, Time Out vous fait bourlinguer dans les meilleures expos gratuites à Paris, celles qui permettent de se cultiver sans sortir la carte bleue.

Écrit par Rémi Morvan et Smael Bouaici
Écrit par: Marine Delcambre
À tous ceux qui ont une irrépressible envie d'aller voir une expo sans dépenser un kopeck, ce dossier est fait pour vous. Alors que les musées ont rouvert leur tourniquet, on a voulu recenser ces rétrospectives à voir sans débourser un seul centime ! Bien souvent, notre recherche nous a menés dans des galeries, clairement pas les lieux les plus chaleureux au premier abord, mais dont les expos temporaires envoient du pâté. Photos, peinture, installations, il y en aura pour tous les goûts. Un conseil : soyez curieux, ça ne vous coûtera pas plus cher.

À lire aussi : Les meilleures expos à voir en ce moment à Paris

« NOIRES », à la Maison des Mondes Africains

© Téné Niakaté

Pour marquer l’ouverture de la Maison des Mondes Africains (MansA), l’artiste et réalisatrice Roxane Mbanga présente une nouvelle étape de son projet NOIRES. Initié en 2022, ce travail l’amène à imaginer une maison idéale nourrie de ses racines guadeloupéennes, camerounaises et ivoiriennes, mais aussi des récits collectés en Afrique et dans la Caraïbe.

Conçue spécifiquement pour MansA, l’installation prend la forme d’un salon, élément central du projet de maison rêvée de Roxane Mbanga. L’espace réunit objets, textiles, œuvres visuelles et mobilier, et se veut un lieu de convivialité et de mémoire. Chaque visiteur est invité à s’y projeter et à imaginer sa propre idée de maison.

Installée dans le 10ᵉ arrondissement à partir d’octobre 2025, la Maison des Mondes Africains se veut à la fois lieu de création, d’échanges et de réflexion critique. Sa programmation, déployée dès 2024 hors les murs avec le concours de grandes institutions parisiennes, associe expositions, concerts, performances, projections, rencontres littéraires et débats. Objectif : donner à voir la richesse et la diversité des cultures africaines et afro-diasporiques, tout en interrogeant les grands enjeux contemporains.

Où ? L’adresse de l’exposition, dans le 10ᵉ arrondissement de Paris, sera transmise par email 48 heures avant la visite.

Quand ? Du 4 au 26 octobre 2025

« Trouver son monde », à la Galerie du 19M

L'Étoile Rouge par Maty Biayenda by © Romain Darnaud

Jusqu'au 14 décembre 2025, la Galerie du 19M accueille Trouver son monde, une exposition collective dédiée à la jeune création contemporaine. Dix-sept artistes âgés de 25 à 35 ans – parmi lesquels Ismail Alaoui Fdili, Kenia Almaraz Murillo, Emeline Amétis, Amie Barouh, Sarah Benslimane, Thomias Radin ou encore Eden Tinto Collins – présentent des œuvres autour d’un thème central : la transmission, qu’elle soit geste, culture, mémoire ou affect.

Le parcours met en regard leurs propositions artistiques avec les savoir-faire des Maisons d’art installées au 19M, centre créé par Chanel pour valoriser les métiers de la mode et de la décoration. Plusieurs pièces sont réalisées en collaboration directe avec ces ateliers, dont Montex, Paloma et Lesage, et une œuvre collective monumentale ponctuera l’exposition, dans la lignée des précédents projets menés avec Aristide Barraud ou Désiré Moheb-Zandi.

Pensée comme une immersion ouverte à tous et gratuite, l’exposition propose de confronter la vitalité d’une génération montante d’artistes aux techniques artisanales qui font la réputation du 19M, créant ainsi un dialogue entre innovation contemporaine et héritage des métiers d’art.

Où ? à la Galerie du 19M (2 Pl Skanderbeg, 75019 Paris)

Quand ? jusqu'au 14 décembre 2025

« Mythes », au Collège des Bernardins

© « Mythes », au Collège des Bernardins

Mettre en scène des corps féminins, c’est la spécialité du créateur de mode Simon Porte Jacquemus, qui, pour sa nouvelle idée folle, va organiser un défilé de statues au Collège des Bernardins : une exposition exceptionnelle durant laquelle il fera dialoguer des œuvres de l’Antiquité et du sculpteur français Aristide Maillol, lui aussi passé maître dans l’art de dessiner le corps féminin.

Pendant quatre jours, du 20 au 24 octobre, Mythes présentera une sorte d’anthologie de la silhouette féminine, racontée visuellement par Jacquemus, des marbres antiques aux bronzes sombres et lisses de Maillol, dans un parcours immersif dans l’un des plus anciens bâtiments médiévaux de Paris, le Collège des Bernardins et sa nef ultra-photogénique.

Où ? au Collège des Bernardins (20 rue de Poissy Paris 6e), puis à la galerie Chenel (3 quai Voltaire, Paris 7e) et à la galerie Dina Vierny (36 rue Jacob, Paris 6e).

Quand ? du 20 au 24 octobre 2025, puis du 30 octobre au 20 décembre.

En savoir plus

La Biennale Photoclimat 2025

© Masoumeh Pashaei Bahram

La Biennale Photoclimat 2025 a donné son coup d’envoi le 11 septembre, place de la Concorde, et investit désormais Paris jusqu’au 12 octobre. Placée sous le haut patronage d’Emmanuel Macron et parrainée par Anne Hidalgo, la manifestation met la photographie au service des enjeux environnementaux et sociétaux.

Au cœur de cette édition, l’installation monumentale Concordia, conçue par l’architecte Arthur Mamou-Mani, sert de lieu de rencontre et de réflexion. Autour d’elle, plus de 40 artistes venus du monde entier présentent leurs œuvres en lien avec une trentaine d’ONG engagées.

Pendant un mois, expositions, conférences et rendez-vous jalonneront la place de la Concorde, les quais de Seine et l’Académie du Climat.

Où ? place de la Concorde, quais de Seine et Académie du Climat

Quand ? jusqu’au 12 octobre

« Jeunes Parisiens », de Hugues Lawson-Body

© Hugues Lawson-Body

En 2010, le photographe Hugues Lawson-Body a parcouru les vingt arrondissements de Paris pour dresser un portrait de la jeunesse de son époque, saisie au détour d’une rue, d’un style ou d’une attitude. Quinze ans plus tard, il reprend le même geste : appareil photo en main, il retrouve les places, boulevards et quartiers qui l’avaient inspiré pour interroger l’évolution de la ville à travers celles et ceux qui l’habitent. L’exposition Jeunes Parisiens met ainsi en regard deux séries de clichés, réalisés à quinze années d’écart, qui documentent la diversité, la créativité et l’énergie d’une génération. Présentée sur les grilles du square de la Tour Saint-Jacques, l’installation est accessible librement pendant deux mois.

Où ? square de la Tour Saint-Jacques, face au 88 rue de Rivoli (Paris 4e)

Quand ? du 28 août au 19 octobre 2025

