3 sur 5 étoiles

Les adresses du Perchoir, elles aiment bien en mettre plein les yeux. On connaissait le toit-terrasse de Ménilmontant et son panorama zinzinc, le Pavillon Puebla et son bout de Buttes (Chaumont), il faudra maintenant compter avec le Chéper et sa salle circulaire surmontée d’une coupole de 10 mètres de haut. Le bâtiment a été pendant deux siècles la salle des ventes du Mont-de-Piété voisin avant de devenir en 1981 un restaurant plan-plan. Aujourd’hui, changement drastique d’ambiance. Une (grosse) boule à facettes attend son heure au-dessus des mange-debout. Un DJ à chemise commence à pousser les potards sur Mas Que Nada pour lancer la soirée latino et un barman épileptique secoue ses shakers comme si sa vie en dépendait. Les derniers retardataires saucent leurs petites assiettes de tapas (à 14 € en moyenne le ramequin, on comprend qu’ils ne veulent rien laisser) et le Chéper part bambochard.

Sur le papier, la carte des cocktails affiche grandes ambitions, ingrédients recherchés (liqueur de marasquin, crème de violette, falernum…) et prix d’Ouest parisien (entre 13 € et 18 €). La réalité se montre plus terre à terre que perchée. On essaye un Pina Picante (rhum, citron, vermouth, shrub de piment), gentiment frais mais pas picante pour un peso, puis un Cuban Old Fashioned mélangeant rhum, sirop d’eau de coco et bitter chocolat qui passe à côté de son sujet (on veut l’amer à boire !). Bref, tout cela manque encore de précision. Autant se rabattre sur un gin-to pour profiter de l’ambiance fêtarde de ce lieu hors-norme et se mettre à la coupole-dance.