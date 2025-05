Cette ancienne coopérative ouvrière proposait déjà un club, un café-concert, une salle d’exposition… Il lui manquait un rooftop digne de ce nom. C’est fait ! Après dix ans de rénovation en profondeur et la construction d’un impressionnant escalier métallique, la Bellevilloise ouvre le Toit de la Bellevilloise avec un panorama cossu.

La déco de bric et de broc façon maison de vacances (du bois flotté, une fontaine, des plantes, un gros globe terrestre…) colle bien avec l’ambiance gentiment bohème du lieu et de la population. Si vous avez la chance de harponner les transats le long de la rambarde, vous bénéficierez de la vue classieuse avec le clocher de Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant au premier plan, et les tours Eiffel et Montparnasse qui surgissent de l’étendue des toits. Pas de doute, c’est beau.

Dans les verres, ne vous attendez pas à une mixologie de haute volée. Il faut se contenter d’honnêtes créations (qui auraient mérité de meilleurs glaçons pour limiter la dilution) comme ce paisible Hibiscus Heat Margarita à la tequila, mezcal infusé à l’hibiscus, triple sec et pamplemousse, ou le floral Bramble Cloud (gin, liqueur de sureau et citron sous une mousse à la mûre). La carte des vins ne propose que des bouteilles bio : côteaux-du-vendômois du domaine Brazilier, vin de France de la coopérative Joyons…

Lors de notre visite, la cuisine avait été dévalisée de ses planches de fromages et de charcuterie mais on nous a promis des assiettes plus élaborées bientôt ! Réservation très conseillée.



