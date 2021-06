Le guide ultime de la Fête de la Musique à Paris

Au rayon des planques les plus cool de la capitale, le Serpent à Plume et sa déco rétro-chic 70’s (chantournée par Vincent Darré) joue les champions en titre. On doit le spot à Alexander Rash – proprio et marchand d’art de même pas trente piges – qui sert un concept flirtant avec l’irrationnel : boutique de pyjamas, galerie d’art, librairie, café, club, bar à cocktails… Le 21 juin, la tête pensante de ce lieu hybride propose un voyage musical avec notamment un Jazz trio sur la terrasse et Maxime Prébet au xylophone, suivi d’un live good vibes dans le lounge avec Dylan Julian. « It’s going to be, hardcore » assure Alex. On fonce.

24 Place des Vosges, 75003 Paris. A partir de 18h.