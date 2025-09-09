Les meilleurs quartiers où dormir à Paris

Ancien village de vignobles et de guinguettes, puis faubourg ouvrier effervescent, Ménilmontant en 2025 a réussi le petit miracle de conserver vivace sa vie nocturne éclectique, sa diversité et son atmosphère bucolique. En se promenant entre le boulevard de Ménilmontant et la rue des Pyrénées, au fil des petites rues pavées et des anciennes cités ouvrières, pas de musée ou de monuments prestigieux : on y prend un grand bol de Paris populaire à coups de bières pas chères, de librairies engagées et de street art omniprésent. En poussant jusqu’à la station Saint-Maur, changement d’ambiance : là bouillonne la nouvelle scène gastronomique parisienne avec Oobatz, Lissit, La Joie...

On débute la journée par un café à La Pétanque face aux très photogéniques marches de l’église Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant. Puis escale culturelle au Monte-en-l’Air, librairie indépendante et engagée. Après avoir flâné dans le quartier, direction Numidia pour un Paris-Alger en classe brochette. L’apéro prend la forme d’un negroni à la pression au Ave Pizza Bar avant une pizza de compétition chez Oobatz (Meilleure Pizza aux Time Out Paris Food & Drink Awards 2025). Et pour vos envies de musique à la pointe, direction la Bellevilloise ! Fin septembre, en plus d’être la meilleure époque pour profiter des terrasses du quartier, correspond aux portes ouvertes des artistes de Ménilmontant, afin de découvrir la richesse de la création artistique locale !