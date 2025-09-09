Paris

Paris

Les meilleurs quartiers où dormir à Paris
© Photo de Henrique Ferreira sur Unsplash
© Photo de Henrique Ferreira sur Unsplash

Les meilleurs quartiers où dormir à Paris

Pour vous, on a levé le rideau sur les points de chute les plus appropriés pour vivre la capitale comme un local, en fonction de ce que vous espérez y trouver.

Alix Leridon
Écrit par Alix Leridon
Journaliste, Time Out Paris
Contributeur: Antoine Besse
Vous n’avez pas encore posé vos valises à Paris que l’immensité de la capitale vous semble déjà déconcertante ? Rien d’anormal : il faut parfois des années pour en comprendre la logique. Car Paris n’est pas une simple ville à visiter, mais un puzzle de quartiers aux identités affirmées, bien loin du cliché unique de la tour Eiffel scintillant sur la Seine. Pour vous guider, nous avons sélectionné dix secteurs où s’installer le temps d’un séjour, en fonction de ce que vous cherchez. Du quartier gourmand autour de Charonne au décor de carte postale des Tuileries, voici nos adresses incontournables pour vivre la capitale comme un local – hébergements compris.

Les meilleurs quartiers où dormir à Paris

Ménilmontant

Ménilmontant
Ménilmontant
© ActuaLitté

Ancien village de vignobles et de guinguettes, puis faubourg ouvrier effervescent, Ménilmontant en 2025 a réussi le petit miracle de conserver vivace sa vie nocturne éclectique, sa diversité et son atmosphère bucolique. En se promenant entre le boulevard de Ménilmontant et la rue des Pyrénées, au fil des petites rues pavées et des anciennes cités ouvrières, pas de musée ou de monuments prestigieux : on y prend un grand bol de Paris populaire à coups de bières pas chères, de librairies engagées et de street art omniprésent. En poussant jusqu’à la station Saint-Maur, changement d’ambiance : là bouillonne la nouvelle scène gastronomique parisienne avec Oobatz, Lissit, La Joie...

On débute la journée par un café à La Pétanque face aux très photogéniques marches de l’église Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant. Puis escale culturelle au Monte-en-l’Air, librairie indépendante et engagée. Après avoir flâné dans le quartier, direction Numidia pour un Paris-Alger en classe brochette. L’apéro prend la forme d’un negroni à la pression au Ave Pizza Bar avant une pizza de compétition chez Oobatz (Meilleure Pizza aux Time Out Paris Food & Drink Awards 2025). Et pour vos envies de musique à la pointe, direction la BellevilloiseFin septembre, en plus d’être la meilleure époque pour profiter des terrasses du quartier, correspond aux portes ouvertes des artistes de Ménilmontant, afin de découvrir la richesse de la création artistique locale !

Saint-Germain-des-Prés

Saint-Germain-des-Prés
Saint-Germain-des-Prés
© Cravan

Beau et chic, la Nouvelle Vague à l’âme, Saint-Germain-des-Prés a récemment acquis un nouvel atout charme : le cœur battant du 6ᵉ arrondissement est devenu cool – sans oublier de rester bourgeois. De nouvelles adresses hautement désirables y ont ouvert en grande pompe, comme le bar à cocktails géant Cravan, logé dans un immeuble entier, le bar à vin festif Grain(s), le coffee shop littéraire Maison Fleuret ou le Pamela Club, qui amène un peu de folie dans ce coin parfois trop poli. Tout cela venant s’ajouter aux institutions du quartier, Le Bon Marché, le jardin du Luxembourg, ses librairies et incontournables cafés. Côté hôtels, ça fuse de partout, et le choix se corse. Allez donc voir du côté de l’hôtel des Académies et des Arts, du tout nouvel hôtel des Grands Voyageurs ou de la très chic Villa-des-Prés

Oberkampf / République

Oberkampf / République
Oberkampf / République
Photo de Naseem Buras sur Unsplash

On ne dort pas à Oberkampf. On y fait semblant. On y réserve une chambre pour poser sa valise, prendre une douche et, éventuellement, pleurer à 5 h du mat en mangeant un grec. Car ici, le sommeil est une idée vague. Une lubie de petit joueur. Le 11e, c’est le cœur battant de la nuit parisienne. Une arène où les bars débordent, où les terrasses saturent, où les concerts se calent au fond de caves humides et où les afters s’improvisent chez le voisin du voisin du mec au bob.

C’est le royaume du demi tiède, du shot douteux, de la clope volée, de la pizza qui tache, du flirt de 2h37 et des textos non relus. C’est aussi – surprise – un excellent camp de base pour rayonner. République, à deux pas, aligne les lignes de métro comme un joueur de poker qui sent qu’il va tout rafler. De là, vous pouvez sauter dans un train fantôme direction Belleville, Bastille, Canal Saint-Martin ou n’importe quelle autre portion de l’est parisien qui pense que la fête mérite d’être prolongée.

Montmartre

Montmartre
Montmartre
© Hôtel Particulier Montmartre

La vie de village montmartroise n’a rien d’un mythe : tout ce qu’on vous a dit est vrai ! Certes, certaines rues charrient des troupeaux de touristes, mais la plupart des pavés et interminables escaliers du quartier restent étrangement préservés. Peut-être parce que pour séjourner autour des Abbesses et du Sacré-Cœur, il faut avoir de bonnes cuisses. Mais ça vaut le coup de faire un effort : du haut de la butte, on profite d’une des plus belles vues sur la ville, qui s’étale tout entière à ses pieds. Vous trouverez donc à Montmartre une agréable vie de quartier, avec plein de restos de qualité (Chantoiseau, Sushi Shunei, A.Léa, Chez Eugène, Pantobaguette, Sobremesa...) tout en restant à proximité des folles soirées de l’infatigable Pigalle. Pour dormir, notre adresse préférée est sans conteste l’Hôtel Particulier Montmartre (si vous n’y logez pas, passez au moins une tête au Très Particulier, son bar secret), mais le Ballu est un must pour les budgets plus serrés. 

Buttes-Chaumont

Buttes-Chaumont
Buttes-Chaumont
Traktorminze

Si vous cherchez la tour Eiffel par la fenêtre et une boulangerie tous les dix mètres, passez votre chemin. Ici, pas de macarons Ladurée, pas de vendeurs de bérets, pas de clichés empaquetés sous cellophane. Perché quelque part entre Belleville, La Villette et le 19e, le quartier des Buttes-Chaumont c’est le refuge des parisiens qui en ont marre d’être parisiens. Ceux qui veulent du vert, du large, du calme… mais qui flippent à l’idée de quitter la ville pour de bon. Au centre : le parc des Buttes-Chaumont. Une folie napoléonienne avec pont suspendu, grotte en carton-pâte et temple façon carte postale. À ses pieds, des immeubles début de siècle, des petits bars, des restos, et des gens qui ont l’air de ne pas vouloir être ailleurs.

Le soir, l’ambiance est plus locale que touristique. Pas de club déguisé en friche berlinoise ou de bar à shots en goguette – ici, on trinque tranquillement au Pavillon Puebla ou au Rosa Bonheur, en écoutant des playlists molles sur fond de bières artisanales. Côté hébergements ? Peu de palaces, beaucoup d’Airbnbs stylés, de petits hôtels discrets et de planques idéales pour les amoureux discrets, les écrivains fantasmés et les ex-fatigués du 11e. 

Pigalle

Pigalle
Pigalle
© Gérard Sanz/Ville de Paris

Pigalle est tellement cool que tous les autres quartiers de Paris doivent probablement le détester. C’est votre pote qui sort jusqu’à pas d’heure (à sa décharge, entre la terrasse du Mansart et la porte du club le Carmen, il n’y a littéralement qu’un pas) mais reste frais pour une sortie diurne cinégénique au musée de la Vie romantique ou au musée Gustave Moreau. Il vous dira qu’on trouve tout ce qu’il faut dans sa longue rue des Martyrs, et il aura raison. Mais on vous recommande plutôt de faire votre marché dans les artères environnantes, qui abondent de boulangeries délirantes (Norma, Léonie, Babka Zana, Mamiche…), de fleuristes aux faux airs de musée (Debeaulieu) et de fripes sans fond ni faux pas (Mamie Blue). Pour dormir, rendez-vous à L’Amour, qui porte bien son nom, ou au Pigalle. Mais si vous êtes plus yoga que gueule de bois, descendez chez Hoy.

Le Marais

Le Marais
Le Marais
© Centre Pompidou

Vous êtes ici au centre de Paris, au paradis des galeries, friperies, boutiques de créateurs et cafés branchés. Hub culturel, le Marais est le fief des institutions les plus pointues, du centre d’art contemporain Lafayette Anticipations à la MEP (Maison européenne de la photographie). Les bons restos abondent aussi, entre la gouaille du marché des Enfants-Rouges, la hype d’un Carboni’s et l’envolée gastro d’un Datil. Vous y trouverez même deux de nos bouclards préférés : le Bistrot des Tournelles et la Grande Brasserie. Évidemment, tout ceci a un certain prix, et les hôtels de qualité dans le quartier sont un poil plus chers qu’ailleurs. Si vous avez le budget, rien n’égale la sérénité impériale du confidentiel Cour des Vosges, sur la place du même nom. Pour une expérience plus interlope, le Sinner ravira les couples en quête d’intimité (et plus si affinités). 

Belleville

Belleville
Belleville
© Café des Délices

Belleville is on top (of the hill). Quartier privilégié des locaux quand vient l’heure de boire des coups, vous êtes ici loin du Paris de carte postale, et pourtant : c’est au croisement de ses deux rues principales que se découvre une des vues les plus surprenantes sur la capitale. Car Belleville vient de “belle vue” (en témoigne aussi son belvédère), et tout Paris a des vues sur elle et ses nombreux attraits. C’est Chinatown et ses mille et un bouis-bouis (Mian Guan) et karaokés, sans oublier son lot d’adresses gastronomiques de haute volée, à l’image de l'institution qu'est Le Baratin, du galopant Cheval d’Or, et ses bistrots mi-franchouilles mi-branchouilles (Café des Délices, Paloma). C’est Midnight in Paris s’il avait été réalisé par Gaspar Noé, du fond de ses bars à billards ou à cocktails, dont les très recommandables Combat et Kissproof. Si c’est un bon plan, c’est aussi parce que ses options de logement sont ultra bon marché, à l’image de l’hôtel Babel

Charonne

Charonne
Charonne
© Clamato

On pourrait presque créer un Time Out Charonne tellement les options de restauration s’amoncellent autour de la station de métro du 11ᵉ, sans jamais décevoir (ou si peu). En tête de proue, le Vaisseau amiral du chef Adrien Cachot, qu'on a nommé resto de l’année en 2024 lors de nos Awards, est entouré d’une flotte d’adresses indémodables : Clamato, Septime, Bistrot Paul Bert… Et pour faire votre propre popote, vous êtes ici à équidistance de deux des meilleurs marchés de Paris : celui de la place de la Bastille et celui de la place d’Aligre, avec leurs ambiances de long dimanche de vacances. Pour prolonger la balade, le cimetière du Père Lachaise est tout près. Rayon hôtels, il vous faudra plutôt chercher du côté de la place de la Bastille, chez Maison Bréguet, ou de celle de la Nation, au MK2 Hôtel Paradiso.

Tuileries

Tuileries
Tuileries
© Patrick Tourneboeuf Courtesy Bourse de Commerce – Pinault Collection © Tadao Ando Architect & Associates, NeM : Niney & Marca Architectes, Agence Pierre-Antoine Gatier, Setec Bâtiment

Vous êtes Bella Hadid et vous venez passer trois jours à Paris ? Descendez donc place de la Concorde, au départ de la rue de Rivoli et du jardin des Tuileries — bien plus chic que les Champs-Élysées si vous avez de l’argent à dépenser. La vie de palace, c’est ici, et le choix ne manque pas : du Crillon de plain-pied sur la place de la Concorde au Meurice un peu plus loin sous les arcades, les hôtels de luxe s’affichent en rangs serrés comme les perles de votre collier le long des Tuileries. Plus cher encore, la place Vendôme et ses boutiques de luxe sont à deux pas, tandis qu’au bout du jardin, la Bourse de Commerce et ses expos blockbusters vous font de l’œil, quitte à rendre jaloux le Louvre, son voisin. Pour manger, vous serez bien servi avec les meilleurs restaurants japonais de la ville, des ramens de Kodawari et Echizen aux bentos et pâtisseries d’orfèvre de Toraya

Strasbourg Saint-Denis

Strasbourg Saint-Denis
Strasbourg Saint-Denis
Felix Lipov/Shutterstock.com

Si vous voulez la jouer comme un initié, installez-vous à “SSD”. On vous aura prévenu : si vous choisissez le quartier, c’est davantage pour ses restos turcs, bars et cafés que pour ses monuments et musées (quasi inexistants). Mais c’est ici que jeunesse se fait, et que vous aurez le plus de chance de faire des rencontres. De ce côté-là, vous aurez le choix entre les rockeurs de chez Tony ou la faune branchée de la Chope des Artistes. Pour les lendemains de soirée, vous pourrez compter sur les burgers de Dogma ou Dumbo, ou sur les indétrônables dürüms d’Urfa. Et si d’aventure vous ressentez le besoin d’un peu de culture, le théâtre de la Porte Saint-Martin a l’une des meilleures prog de la capitale ! Dormir c’est tricher, mais le Grand Amour n’est pas un hôtel comme les autres, et son Book Bar caché sera l’antichambre de vos meilleures soirées. 

Canal Saint-Martin

Canal Saint-Martin
Canal Saint-Martin
Photograph: bellena / shutterstock

Aux premiers rayons de soleil, les pavés du canal Saint-Martin se transforment en plage urbaine où vient lézarder tout Paris jusque tard dans la nuit. Si vous recherchez un air de vacances, vous voilà donc au bon endroit. Entre République et Stalingrad, de part et d’autre de la passerelle Arletty qui enjambe le canal (en hommage à la comédienne d’Hôtel du Nord), vous aurez de quoi vous occuper toute la journée. Café-croissant chez Ten Belles, lèche-vitrine chez Centre Commercial, déjeuner chez Sur Mer, ou Ima Cantine… Le soir, il faut absolument dîner chez Early June avant d’aller s’ambiancer à l’incontournable Point Éphémère. Si vous ne badinez pas avec l’humour, le meilleur comedy club, le Paname, est à deux pas de là. Si vous voulez la paix, optez pour le Bloom House et sa super piscine. 

