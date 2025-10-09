Les meilleurs hôtels à Pigalle

Soyons clairs : Pigalle n’avait pas besoin d’un hôtel de plus, encore moins côté SoPi (South of Pigalle, pour les nuls). Mais le Massé débarque – pile en face de Soif, la Cave – avec une idée assez simple pour qu’on y croit encore : faire du quatre étoiles sans trahir le quartier, ni ses habitants, ni ses nuits. À peine la porte de l'haussmannien pimpé par le studio Olivier Guyot franchie, on comprend l’intention : pas de desk froid où l’on décline son passeport, mais une grande table en bois, comme chez un copain qui a simplement de très bons contacts en design. En l'occurence, deux copines : Juliette Gasparetto et Julie Parenti, ancienne de chez Festen, désormais à la tête du cabinet Gasparetto Parenti.
Bienvenue à SoPi (South Pigalle pour les intimes), ancien repaire de canailles devenu le terrain de jeu préféré des noctambules stylés. Ici, les sex-shops côtoient les bars à cocktails, les clubs mythiques voisinent avec les restos planqués, et les hôtels rivalisent d’audace pour séduire les oiseaux de nuit. Que vous veniez pour la fête, pour la vue sur les toits ou juste pour un check-in après minuit, voici les meilleures adresses où poser vos valises à Pigalle.