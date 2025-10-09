Paris

l'Élysée Montmartre Hôtel
© Julien Labrousse
© Julien Labrousse

Les meilleurs hôtels à Pigalle

Où dormir dans le red district parisien ?

Écrit par Elsa Pereira et Houssine Bouchama
Écrit par: Marine Delcambre
Bienvenue à SoPi (South Pigalle pour les intimes), ancien repaire de canailles devenu le terrain de jeu préféré des noctambules stylés. Ici, les sex-shops côtoient les bars à cocktails, les clubs mythiques voisinent avec les restos planqués, et les hôtels rivalisent d’audace pour séduire les oiseaux de nuit. Que vous veniez pour la fête, pour la vue sur les toits ou juste pour un check-in après minuit, voici les meilleures adresses où poser vos valises à Pigalle.

Nos adresses d'hôtels à Pigalle :

Hôtel Massé

  • Hôtels
  • Hôtels de charme et de luxe
  • Saint-Georges
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Hôtel Massé
Hôtel Massé
© Cobey Arner

Soyons clairs : Pigalle n’avait pas besoin d’un hôtel de plus, encore moins côté SoPi (South of Pigalle, pour les nuls). Mais le Massé débarque – pile en face de Soif, la Cave – avec une idée assez simple pour qu’on y croit encore : faire du quatre étoiles sans trahir le quartier, ni ses habitants, ni ses nuits. À peine la porte de l'haussmannien pimpé par le studio Olivier Guyot franchie, on comprend l’intention : pas de desk froid où l’on décline son passeport, mais une grande table en bois, comme chez un copain qui a simplement de très bons contacts en design. En l'occurence, deux copines : Juliette Gasparetto et Julie Parenti, ancienne de chez Festen, désormais à la tête du cabinet Gasparetto Parenti.

Élysée Montmartre Hôtel

  • Hôtels
  • Hôtels de charme et de luxe
  • Pigalle
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Élysée Montmartre Hôtel
Élysée Montmartre Hôtel
© Julien Labrousse

Bienvenue sur le boulevard Rochechouart, bout de Paris où l’histoire s’écrit en décibels et en pavés usés. Ici, les murs ont vu passer aussi bien les excès du cabaret que les secousses du rock et de l’électro. D’un côté, le Trianon et l’Élysée Montmartre, bastions des nuits agitées où Bowie, Björk et les Daft Punk ont marqué leur territoire. De l’autre, la silhouette du Sacré-Cœur qui veille sur le quartier comme un vieux sage un peu fatigué. Et pile au milieu ? L'hôtel Élysée Montmartre. Derrière le projet, Abel Nahmias, producteur aguerri, et Julien Labrousse, architecte et entrepreneur. Les mêmes qui ont déjà redonné vie aux institutions que sont le Trianon et l’Élysée Montmartre.

Le Pigalle

  • Hôtels
  • Saint-Georges
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le Pigalle
Le Pigalle
© Benoit Linero
Il suffit de pousser la porte du Pigalle pour s'assurer de sa particularité. Aux antipodes des hôtels impersonnels, il a été imaginé comme une adresse de quartier, presque comme un commerce de proximité. Le lieu semble habité par une bande de potes qui aiment à se retrouver ensemble, passer des disques et deviser des heures sur des canapés. 
Hoy Hotel

  • Hôtels
  • Pigalle
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Hoy Hotel
Hoy Hotel
© Hoy Hôtel

Atmosphère de yogi urbain, corner de fleurs séchées, jeunes femmes portant entre pouce et auriculaire des jus de spiruline (servis dans des verres à cocktail)… Pas de doute, l’adresse inspire davantage des soirées pyjamas entre copines qu’une folle nuit BDSM ! Derrière cet hôtel du haut de la rue des Martyrs créé par la Franco-Mexicaine Charlotte Gomez de Orozco, un concept qui commence à faire école, celui d’un tourisme plus vertueux qui consiste ici à vous encourager à réduire la voilure – ainsi qu’à boire dans une gourde, à prendre l’escalier et à vous priver de binge watching en sucrant l’option TV. Et il faut bien avouer que l’endroit s’y prête à merveille, avec de superbes chambres ambiance feng shui aux murs immaculés, parquet massif, matières naturelles, lumières douces, eau microfiltrée au charbon binchotan, salle de bains ultra-zen et barre d’étirement pour assouplir un éventuel tour de reins dès le réveil.

Au rez-de-chaussée, la salle du restaurant végan Mesa donne au petit matin des envies de réciter les laudes à voix basse, tant l’endroit respire le calme et la dévotion. De quoi vous dissuader de se refrotter à l’hostilité des faubourgs de Pigalle – et de ne plus porter autre chose que des tuniques en lin. Heureusement, l’âge de la retraite holistique n’ayant pas encore fait l’objet d’un plan gouvernemental, il est possible de s’inscrire dès la majorité à l’un des stages proposés par la maison, voire de se faire palper-dérouler mal-être et tensions musculaires en chambre.

Prix : à partir de 180 € la nuit.
Les services : wi-fi, salle de yoga, ateliers d’arrangements floraux
Kit de beauté : savon, shampoing et gel douche The Naked Shop
Petit-déj : à la carte, servi dans une atmosphère duveteuse, composé de pain sans gluten, d’un pudding d’avoine infusé à l’hibiscus avec graines de chanvre et de chia, yaourt vanille, confiture et fruits, banana bread aux noix de pécan caramélisé, matcha latte…
Le petit plus : la sérénité du service, la carte des vins naturels le soir venu
Dans les environs : le musée de la Vie romantique, la formidable librairie Vendredi

Maison Souquet

  • Hôtels
  • Saint-Georges
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Maison Souquet
Maison Souquet
DR
Ancien lupanar ressuscité en adresse très secrète, loin des regards du quidam et du raffut propre à Pigalle en contrehaut, la Maison Souquet pourrait bien sacraliser ce coin de Paris. Il faut dire que l’établissement prolonge parfaitement l’idée que l'on se fait du Pigalle d’antan, celui de la Belle Epoque. 
Hotel Rochechouart

  • Hôtels
  • Pigalle
Hotel Rochechouart
Hotel Rochechouart
Hôtel Rochechouart

Quelle vibe ? Dans la catégorie Art déco, le champion tient solidement le bas de Montmartre. L’ancien Carlton’s, fréquenté un temps par Maurice Chevalier, a retrouvé en 2020 son faste feutré tout en loupe de noyer, marbre en trompe-l’œil et laiton géométrique grâce au tandem d’archis chauds Festen. Dans la centaine de chambres, hommage aux Années folles avec : tête de lit en bois de loupe, couleurs chaudes (moka, bronze), salles de bains en céramique rouge, mobilier rétro et dessins d’artistes… Côté brasserie, on sert (Covid oblige) la popote en direct de votre chambre. Au menu du room service ? Du classique parisien aussi indémodable que roboratif (gravlax de bœuf, sot-l’y-laisse de dinde et girolles, fatos gâteau de crêpes…). Bonus : le rooftop est ouvert 24/24, et propose une vue à 360 degrés sur tout Paris.

Prix de la chambre : à partir de 190 €.

Hôtel Amour

  • Hôtels
  • Hôtels de charme et de luxe
  • Saint-Georges
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Hôtel Amour
Hôtel Amour
© Hotel Amour
Si vous êtes allergique à la hype, vous feriez mieux de fermer cet onglet. Car dix ans après son ouverture, l’hôtel Amour jouit toujours de sa réputation de fief de la branchitude parisienne. 
