Les meilleurs hôtels à Pigalle

Atmosphère de yogi urbain, corner de fleurs séchées, jeunes femmes portant entre pouce et auriculaire des jus de spiruline (servis dans des verres à cocktail)… Pas de doute, l’adresse inspire davantage des soirées pyjamas entre copines qu’une folle nuit BDSM ! Derrière cet hôtel du haut de la rue des Martyrs créé par la Franco-Mexicaine Charlotte Gomez de Orozco, un concept qui commence à faire école, celui d’un tourisme plus vertueux qui consiste ici à vous encourager à réduire la voilure – ainsi qu’à boire dans une gourde, à prendre l’escalier et à vous priver de binge watching en sucrant l’option TV. Et il faut bien avouer que l’endroit s’y prête à merveille, avec de superbes chambres ambiance feng shui aux murs immaculés, parquet massif, matières naturelles, lumières douces, eau microfiltrée au charbon binchotan, salle de bains ultra-zen et barre d’étirement pour assouplir un éventuel tour de reins dès le réveil.

Au rez-de-chaussée, la salle du restaurant végan Mesa donne au petit matin des envies de réciter les laudes à voix basse, tant l’endroit respire le calme et la dévotion. De quoi vous dissuader de se refrotter à l’hostilité des faubourgs de Pigalle – et de ne plus porter autre chose que des tuniques en lin. Heureusement, l’âge de la retraite holistique n’ayant pas encore fait l’objet d’un plan gouvernemental, il est possible de s’inscrire dès la majorité à l’un des stages proposés par la maison, voire de se faire palper-dérouler mal-être et tensions musculaires en chambre.

Prix : à partir de 180 € la nuit.

Les services : wi-fi, salle de yoga, ateliers d’arrangements floraux

Kit de beauté : savon, shampoing et gel douche The Naked Shop

Petit-déj : à la carte, servi dans une atmosphère duveteuse, composé de pain sans gluten, d’un pudding d’avoine infusé à l’hibiscus avec graines de chanvre et de chia, yaourt vanille, confiture et fruits, banana bread aux noix de pécan caramélisé, matcha latte…

Le petit plus : la sérénité du service, la carte des vins naturels le soir venu

Dans les environs : le musée de la Vie romantique, la formidable librairie Vendredi