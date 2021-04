5 expos en plein air à découvrir dans les rues de Paris

Face à la fermeture des galeries d'art le 20 mars dernier, les marchands les plus cotés de la rue des Beaux-arts et de la rue de Seine ont eu la bonne idée d'exposer leurs artistes... en vitrine ! Résultat ? Des œuvres authentiques signées par des artistes célébrissimes (Francis Bacon, Jean-Michel Basquiat, Marina Abramović, Hopare, Henri Michaux...). 100% gratuite et visible depuis la rue 7 jours sur 7, l'expo "A visage découvert", montée par la dynamique association Le-Jeudi-des-Beaux-Arts, en partenariat avec l'école des Beaux-Arts, réunit vingt galeries spécialisées dans l'art contemporain, l'art moderne, les antiquités, les arts premiers ou le design. L'idée est celle d'un face-à-face entre les passants-spectateurs (masqués) et les visages non masqués peints, photographiés ou sculptés par les artistes. Le créateur de mode et artiste Jean-Charles de Castelbajac gribouillera également de sa désormais légendaire craie blanche des visages éphémères, au détour d'une rue, sur une façade ou bien l'asphalte, créant ainsi un fil rouge conducteur de galerie en galerie. On n'arrête pas la culture !



Quand ? Jusqu'au 20 avril 2021, 7 sur 7 jours

Où ? Galeries rue des Beaux-arts et rue de Seine, 6e

Combien ? Gratuit