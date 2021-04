La possibilité d’une île : 7 îlots de charme à quelques minutes de Paris

Le sachiez-tu ? Il y a 90 îles disséminées en Ile-de-France. Même si on n'en voit souvent que le béton, notre région porte bien son nom ! Loin des fumées de pots d'échappement, des bruits de klaxon et de la canicule urbaine, découvrez une kyrielle d'îles et d'îlots à la végétation luxuriante. De petits édens entourés d'eau où, OUI, vous pourrez, pour certains d'entre eux, vous baigner. Et pique-niquer ou bouquiner pépouze !

Fêtes légendaires et amours secrètes

Bien souvent, ces îles ont connu leur heure de gloire au XIXe siècle, abritant les soirées les plus folles. Comme celle de Fanac, à Joinville-le-Pont, où s'installa la première guinguette, le Restaurant Jullien décrit par Emile Zola dans son roman Au Bonheur des Dames (1883). Zola vécut lui-même sur une île des Yvelines – l'île de Platais, à 30 km de Paris. Son chalet, surnommé "le Paradou", était un kiosque norvégien kitschissime, qu'il avait acheté lors de la démolition de l'exposition universelle de 1878, et fait transporter sur l'île. Dans ce refuge d'intellectuels, on croisait les écrivains Joris-Karl Huysmans et Guy de Maupassant, ou encore le peintre Cézanne.

Autre curiosité, l'île des Vignerons, sur la Marne, où on produisait jadis le guinguet, un petit vin aigre bon marché qui alimentait les guinguettes avoisinantes. Et non loin de là, la mystérieuse île des Corbeaux, où Belmondo vécut isolé avec l'actrice américaine Ursula Andress.

Bien sûr, on laissera de côté les îles aujourd'hui reconverties en réserves naturelles (interdites à l'Homme donc). Sachez juste que poussent dans ces biotopes insoupçonnés 150 espèces de plantes, comme la cuscute d'Europe (une variété protégée), et qu'y vivent pas moins de 50 sortes d'oiseaux… Dont certains quasi introuvables en France, à l'instar du chevalier guignette, un curieux échassier qui hoche la tête et remue la queue chaque fois qu'il se pose.

Ce grand dossier ne retient pas non plus les îles trop connues et/ou urbanisées, comme l'île Saint-Louis (4e arrondissement), l'île de la Cité (1er et 4e) ou encore celle de la Jatte (à cheval sur Levallois et Neuilly).

Car l'idée ici est vraiment de prendre le large. De se mettre au vert, loin de l'agitation urbaine. Entre guinguettes bucoliques, paddle, planche à voile, surf, voici un very best of des îles les plus dépaysantes. A vous ces mini-vacances de quelques heures. Autour de Paris, le long de la Seine, de l'Oise, de la Marne… Le temps d'une journée, ces bulles de fraîcheur n'attendent que vous. Idéal pour cet été 2021 post-déconfinement !