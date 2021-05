3 nouveaux food courts qui ouvrent ou vont ouvrir à Paris

Quelle vibe ? On vous l'annonçait déjà le 28 août 2019 (Time Out, premier sur le scoop) : Food Socitey, l'auto-proclamé "plus grand food hall d'Europe", devrait être inauguré en septembre prochain. Ce temple pour foodies et/ou accros du shopping (l'un n'empêche pas l'autre) s'inscrit dans le cadre plus large du projet des Ateliers Gaîté : un chantier pharaonique réunissant bibliothèque, crèche, logements, bureaux et hôtel (Pullman) rénové. Il abritera pas moins de 35 comptoirs de street food, répartis sur 5 000 mètres carrés et trois niveaux au sein d'un centre commercial nouvelle génération, designé par le cabinet d'architectes néerlandais MVRDV… Un giga-mall qui comprendrait, entre autres, le tout premier supermarché Leclerc parisien. Le groupe Unibail-Rodamco-Westfield, mastodonte des centres commerciaux, n'a pas hésité à débourser 350 millions d'euros dans ce programme, et s'est associé à deux acteurs reconnus de la restauration : le Food Market précédemment cité et l'empire Moma Group, à la tête d'une douzaine de restos et bars parisiens (Manko, Rural by Marc Veyrat, Lapérouse, Froufrou...)



Quand ? Septembre 2021

Où ? Ateliers Gaîté, quartier de la gare Montparnasse (14e).