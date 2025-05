Céline Tran a mis le bagel sous la porte et son Bake a changé quelques lettres pour devenir ce Bang, un comptoir à dwich' pour télédéjeuneurs du quartier (déjà bien pourvus). Le couple de patrons (Flora et Bangaly, anciens des salles passés aux fourneaux) a viré les pâtons pour se concentrer sur les recettes inspirées des cuisines du monde et glissées dans le pain des autres. La carte compte quatre recettes de retour d’un voyage en Italie, avec cette focaccia d’Union garnie de jambon braisé, pesto rosso, stracciatella, roquette et noisettes torréfiées, ou au Japon, avec poulet teriyaki, gel de citron vert, poivrons confits, sucrine, praliné de sésame, enserrés dans deux tranches de pain de mie de la Baguette de Paris.

On opte pour la recette végé, qui aligne moelleuses aubergines au panko, mayo épicée, cacahuète, kimchi de daïkon et coriandre. Un sandwich bien équilibré entre croustillant, frais et moelleux, qui aurait mérité d’être un peu plus relevé. On l’accompagne non pas de frites, mais de replètes et originales röstis nappées de sauce au cheddar à faire couler avec une citronnade maison. En sucré, le brookie préviendrait l’hypoglycémie d’une classe sortant d’EPS. Le matin, vous pouvez harponner un egg muffin pour escorter du café éthiopien torréfié par Esperanza.

Pour l’instant, l’ancien labo de boulange devenu cuisine XXL ne laisse que quelques miettes pour les places assises, mais, promis, des travaux prochains vont rééquilibrer tout ça.

