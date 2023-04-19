Time Out dit

Dans la course aux casse-dalle, CheZAline reste notre favorite. La taulière Delphine Zampetti a lâché son poulain pour galoper avec son Aïzpitarte de mari dans le Pays basque et c’est désormais son ancienne seconde, Tiphaine Moindrot (passée par le Dauphin), qui a repris les rênes. Du changement dans la continuité puisque rien ne change. Toujours la même déco de boucherie chevaline : murs carrelés poussin, tête de canasson frangée de néon, croc inox et vieille balance. Et surtout toujours l’offre de sandwichs la plus goûteuse de Paris (de 5,50 à 9 €). Elle oscille entre le classique parfait qui aurait mis les poils au commissaire Maigret (mixte au Prince de Paris et saint-nectaire) et des recettes plus étonnantes comme ce butternut, tapenade, feta ou ce haddock, aneth, pickels.



Accoudé au micro-comptoir en marbre, on mord (au dent) dans une impériale demi-baguette tartinée de mayo maison et garnie ras la gueule de pot-au-feu de poulet aux légumes fondants (8 €), qui rappelle les sommets de croustillants plaisirs que peut apporter un bon vieux sandwich. Au menu, il y a aussi des salades bien troussées à prendre au poids dans une ambiance plus traiteur : veau au citron et céleri ; champignons à l’estragon ; endives à l’orange… et un plat du jour. Pour ChezAline, hip hippique hourra !



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