Les meilleurs restaurants espagnols de Paris

Cristina et Pierre Chomet (qui ont déjà Ambos à côté) ont ouvert ce bar à tapas plus ibère qu’un film d’Almodovar projeté sur un plat à paella. Le petit menu affiche des classiques de l’exercice (gildas de boqueron, pan con tomate, pata negra…) et aussi des créas comme ce croque au brie et sobrasada ou le gaspacho d’amande doux et graphique avec ses gouttes d’huile pimentée et ses miettes de maïs frit. Les réussites s’enchaînent et l’addition s’envole…

Où ? 38 rue Vaugirard, Paris 6e.