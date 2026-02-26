Le chef Masaki Nagao, passé par Vantre et Le Clarence, a pris son bâton de pèlerin (pilgrim en anglais, vous l'avez ?) et le contrôle des fourneaux de cette discrète table du 15e appartenant à Hideki Nishi. Il y remplace Yurika Kitano (sa compagne dans la vie), partie pour Épopée. Le cadre n’a pas bougé d’un iota : une salle boisée et zen construite autour de la scène inox de la cuisine ouverte. Le chef y déploie à son aise sa vision de la gastronomie française dans des assiettes techniques et appliquées, où folâtrent sauces convaincantes, textures travaillées et touches nipponnes. Une aubaine pour les amateurs du quartier venus profiter de menus à prix presque provinciaux (ça commence à 55 € le midi et 75 € le soir !).

Après un quintet d’amuse-bouche inspirés (tuiles de parmesan, tube de patate douce, velouté de céleri…), déboulent en rafale un terre-mer puissant d’huître et de tartare de bœuf (un soupçon trop salé) ; une Saint-Jacques snackée qui se fait presque voler la vedette par le moelleux d’un cerfeuil tubéreux confit, habillé d’un sabayon aux bardes hyper intense (avec en bonus un bouquet de salade dans son plus simple appareil et Saint-Jacques crue) ; un lieu jaune, carottes et beurre blanc aux œufs de truite, heureusement réveillés par un condiment citron électrique. Une pintade rosée, entourée d’une palette de légumes racines et de condiments, se charge de nous ramener à terre avant une revisite convaincante de la poire au chocolat.

Pour remplir les verres, plutôt que de piocher dans la courte carte des vins, faites confiance à Keiichi Matsumoto (ex-Ogata), qui va vous guider vers les sakés. Comme ce chiebijin junmai de Nakano Shuzo au gout de silex oublié dans un rosier ! Voilà une table gastronomique, modeste mais ambitieuse, qui mérite largement le détour vers le 15e.

