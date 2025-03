10 nouvelles expos immanquables en avril 2025

Avril est là et les nouvelles expos bourgeonnent de partout dans les musées. Au cartel ? L’expo blockbuster David Hockney à la Fondation Louis Vuitton, des stars de la photo et du ciné mais aussi des fondamentales rétrospectives sur les banlieues et l’art de Gaza.

C’est de saison mais, en ce mois d’avril 2025, le programme des musées parisiens s’annonce fertile comme jamais. Après avoir arpenté les différentes brochures des institutions, on a sélectionné dix nouvelles expositions qui vont ouvrir leurs tourniquets en ce quatrième mois de l’année. Au cartel ? L’expo blockbuster David Hockney à la Fondation Louis Vuitton, des stars de la photo et du ciné, mais aussi de fondamentales rétrospectives sur les banlieues et l’art de Gaza. Bonus : on vous a même calé quelques foires où voir les futures stars de l’art.

Agnès Varda, de-ci, de-là, au musée Carnavalet

On entend d’ici la clameur montant de la rue Daguerre. L’an prochain, le musée Carnavalet honorera Agnès Varda, reine éternelle de cette artère du 14e, avec une expo dont le ferment se situera dans la cour-atelier de sa maison rose, plantée au 88. Une cour qui aura été, pendant plus de soixante ans, le laboratoire créatif et la base arrière de l’exploration de la rue et de la ville par la cinéaste. Avec une base de 130 clichés en partie inédits, mais aussi des extraits de films, des objets lui ayant appartenu ou des sculptures provenant des archives de sa boîte de prod Ciné-Tamaris, on sera bringuebalés entre sa première expo dans la cour en 1954, ses prépas pour ses classiques (Cléo de 5 à 7 ou Daguerréotypes), jusqu’aux derniers temps où la cour redevint jardin.

Quand ? du mercredi 9 avril au dimanche 24 août 2025.

Où ? musée Carnavalet, 16 rue des Francs-Bourgeois, Paris 3e.

David Hockney, à la Fondation Louis Vuitton

Huit ans (déjà) après le succès retentissant de l’exposition au Centre Pompidou, c’est au tour de l’institution située dans le bois de Boulogne de célébrer en longueur et en largeur l’œuvre de l’artiste anglais David Hockney, avec une exposition dont nous pouvons vous confirmer qu’elle se tiendra du mercredi 9 avril au lundi 1er septembre 2025.

En ce qui concerne le contenu, d’après Beaux Arts Magazine, la rétrospective devrait se concentrer sur les vingt-cinq dernières années de création de Hockney. L’exposition devrait donc présenter aussi bien des peintures que des créations digitales, avec un accent particulier sur la Normandie – où il réside depuis 2019 – mais également des œuvres évoquant le Grand Canyon ou le Yorkshire.

Et pour les aficionados de culte et de chlore, sachez que les toiles A Bigger Splash et Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), respectivement peintes en 1967 et 1972, seront toutes les deux présentes. Bonne plongée !

Quand ? Du mercredi 9 avril au lundi 1er septembre 2025.

Où ? Fondation Louis Vuitton, 8 avenue du Mahatma-Gandhi, Paris 16e.

David Hockney, Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), 1972 © David Hockney

Banlieues chéries, au musée de l’Histoire de l’immigration



Honnie sur les plateaux télé, la banlieue est célébrée dans les musées. Dans le sillage de l’expo Trésors de banlieues à Gennevilliers, le Musée de l’Histoire de l’Immigration a annoncé la tenue, du 11 avril au 17 août, sur ses cimaises, de la rétrospective Banlieues chéries. À l’aide de 200 documents d’archives (photos, témoignages, peintures, design…), il s’agira de montrer les banlieues sans fard et sans fantasme, notamment à travers le regard de celles et ceux qui y vivent, tout en pointant leur rôle pionnier d’un point de vue architectural et leur pouvoir d’attraction pour les artistes – coucou les grands ensembles, Monet ou Doisneau. Des banlieues, terres d’accueil des diasporas du monde entier, qui, depuis des décennies, portent en elles les engagements politiques pour plus de droits et d’égalité. Très bons points : la mention d’un bureau de presse pour mettre en avant des médias comme le Bondy Blog et des événements hors les murs, directement en banlieue.



Quand ? du 11 avril au 17 août 2025.

Où ? 293 avenue Daumesnil, Paris 12e.

Trésors sauvés de Gaza – 5 000 ans d’histoire, à l’Institut du monde arabe

Depuis près d'un an et demi, Gaza est meurtrie par une guerre qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et détruit un inestimable patrimoine culturel, dont les premières occurrences remontent à 5 000 ans. Une richesse qui fera l’objet d’une expo primordiale, organisée du 3 avril au 2 novembre à l’Institut du Monde Arabe. Au cartel, 130 chefs-d’œuvre issus du fonds refuge de 529 pièces archéologiques collectées par le Musée d’Art et d’Histoire de Genève, appartenant à l’Autorité nationale palestinienne. À l’intérieur, des amphores, des statuettes, des stèles funéraires ou encore des mosaïques racontent la richesse matérielle et immatérielle de Gaza et son rôle de carrefour des civilisations depuis 5 000 ans.



Quand ? du 3 avril au 2 novembre 2025.

Où ? 1 rue des Fossés-Saint-Bernard, Paris 5e.

© J.B. Humbert

Festival Circulation(s), au Centquatre

Comme chaque année depuis 15 ans, la jeune photographie européenne va rhabiller les murs du Centquatre à l’occasion du festival Circulation(s). Événement aventureux et défricheur, ce rendez-vous à la gloire des nouveaux regards semble avoir des yeux partout. À travers l’objectif des 23 artistes (de 13 nationalités) participant à cette nouvelle édition, on découvre, au fil d’un accrochage composite, le sultanat d’Oman, la diaspora libanaise, les routes du Bélarus ou les plages guadeloupéennes. Tout ceci raconté au moyen de divers langages photographiques : archives, collage, roman-photo ou photo documentaire. Et, comme chaque année, un nouveau pays bénéficie d’un focus particulier : ici, la Lituanie, représentée par quatre jeunes artistes. En plus de l’exposition et des différents événements programmés (performances, lectures, workshops…), un studio photo vous attend sur place tous les week-ends. Là, vous pourrez vous faire tirer le portrait par différents artistes aux univers contrastés, seul ou accompagné, dans des conditions professionnelles. Et repartir avec votre belle gueule sous le bras (59 € la séance de 20 minutes, avec tirage signé) !

Où ? Centquatre, 5 rue Curial, Paris 19e.

Quand ? du 5 avril au 1er juin 2025.

Combien ? 6 €.

Richard Avedon – In the American West, à la Fondation Henri Cartier-Bresson

En 1985, le photographe des stars et des podiums Richard Avedon fait un grand pas de côté dans sa carrière en sortant In the American West. Avec ce livre, il rend compte d’un projet entamé six ans plus tôt pour lequel il a sillonné l’Ouest américain et portraitisé en grand format plus d’une centaine de locaux issus des classes populaires (ouvriers d’abattoirs, mineurs de charbon, barmaids, prisonniers…), très loin de l’imaginaire du modèle américain triomphant. Une série de 103 portraits (ceux ayant servi à l’édition de l’ouvrage) qui sera pour la première fois exposée dans son intégralité en Europe à la Fondation Cartier-Bresson, flanquée de documents inédits (tirages tests, échanges épistolaires, Pola préparatoires).

Quand ? du 30 avril au 12 octobre 2025

Où ? Fondation Cartier-Bresson, 79 rue des Archives, Paris 3e.

Roger Tims, Jim Duncan, Leonard Markley and Don Belak, coal miners, Reliance, Wyoming, August 29, 1979 © The Richard Avedon Foundation

Robert Doisneau, Instants donnés, au musée Maillol



Avec son Baiser de l’Hôtel de Ville, Robert Doisneau restera à jamais (s)maqué à la ville de Paris. Et pourtant, voilà huit ans – depuis l’expo Doisneau et la musique à la Philharmonie – que le photographe n’a pas été vu sur des cimaises parisiennes. Un manque qui sera réparé l’an prochain par le musée Maillol, qui lui consacrera une rétrospective du 17 avril au 12 octobre, avec 250 clichés en noir et blanc et en couleur, issus de sa (sacrée) collec’ de 450 000 photos. Ce qu’on va y zieuter ? La banlieue parisienne des années 1930 (il est né à Gentilly), les ateliers d’artistes dans lesquels il découvre (comme par hasard) l’œuvre de Maillol, ou encore le milieu de la mode de l’après-guerre. Bécot, Doisneau, pour cette expo.



Quand ? Du 17 avril au 12 octobre 2025

Où ? Musée Maillol, 59-61 rue de Grenelle, Paris 7ᵉ.

Art Paris, au Grand Palais

Du 3 au 6 avril, la foire Art Paris fait son retour dans la nef avec une programmation centrée, entre autres réjouissances, autour de la peinture figurative. Inès Longevial, Dhewadi Hadjab, Jean Hélion… Certains de nos artistes préférés d’hier et d’aujourd'hui seront exposés au gré des quelque 170 galeries qui ont prévu de s’y installer. Mais la foire étant orientée sur la découverte, on y va surtout pour se mettre au fait de la nouveauté. Sur notre radar(t) : le solo show du jeune artiste singapourien Israfil Ridhwan (Cuturi Gallery), qui peint magnifiquement de beaux jeunes hommes aux prises avec l’ennui. Mais aussi les drôles de cow-boys et autres apparitions mystiques de Yoann Estevenin (galerie La Peau de l’Ours), lui aussi en solo show dans la section Promesses dédiée à la jeune création du monde entier. Dans la section consacrée à la peinture figurative française, on sait déjà qu’on s’attardera sur les œuvres de la jeune artiste franco-congolaise Maty Biayenda (parmi les 10 Parisien.ne.s qui font bouger l'art selon nous), et celles de Thomas Lévy-Lasne, découvert l’an dernier à la galerie Les Filles du Calvaire.

Où ? Grand Palais, 7 avenue Winston-Churchill, Paris 8e.

Quand ? du 3 au 6 avril 2025.

Combien ? à partir de 30 € sur billetterie, et sur invitation pour les professionnels du secteur.

Dans le flou, une autre vision de l’art de 1945 à nos jours, au musée de l'Orangerie

Pour la première fois, l'Orangerie fait le point sur le flou. En partant de ses racines esthétiques – Monet, sa maladie des yeux et ses Nymphéas nébuleux –, cette exposition thématique fait dialoguer œuvres picturales, vidéos, photographies et installations pour montrer l'importance du flou, du confus, de l'incertain dans la création contemporaine. En créant une distance bienvenue avec la réalité, le flou permet de réinterpréter un monde où les certitudes s’érodent.

Quand ? du 30 avril au 18 août 2025

Où ? musée de l’Orangerie, Jardin des Tuileries, Paris 1er.

100% L’EXPO, à la Grande Halle de la Villette

Dans l’espace monumental de la Grande Halle de la Villette, des dizaines de talents fraîchement sortis d’école nous présentent ainsi leurs projets. À l’affiche, du 10 avril au 11 mai 2025, une cinquantaine d’artistes aux médiums et aux visions du monde très différents. Et c’est à découvrir gratuitement ! En parcourant ce dédale artistique de 3 500 m², il faut s’attendre à une expérience sens dessus dessous, avec moult propositions usant de l’absurde pour décrire notre monde (une idée pas si absurde). Diplômée des Beaux-Arts de Paris, Lou Le Forban dessine des toiles animées dont les protagonistes sont pris d’un mal étrange, l’épidémie dansante, qui les oblige à se déhancher à longueur de journée. De son côté, Morgane Baffier met en scène de vraies-fausses conférences venant étayer des théories (pas si) improbables : la lettre “x” lui permet, par exemple, de remonter à l’origine du sexisme.

Où ? Grande Halle de la Villette, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Quand ? du 10 avril au 11 mai 2025.

Combien ? entrée libre et gratuite ; spectacles sur inscription.