5 plans queers pour vivre les Jeux olympiques sous un bel arc-en-ciel

Lors de la cérémonie d’ouverture, la ba(ll)cchanale queer sur la passerelle Debilly a fait rayonner un début d’arc-en-ciel au-dessus de la quinzaine olympique parisienne. Histoire de creuser ce sillon inclusif et fertile, on a décidé de vous proposer des plans en queer véritable qui vont animer la mappemonde parisienne, entre soirées, open airs et Pride House.

Un ball voguing au pied de la tour Eiffel

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle, trois balls voguing vont avoir lieu dans le Parc des Champions au Trocadéro – là même où seront célébrés les médaillés. Et pour téléguider ces “Paris Sports Balls”, qui démarrent le 1er août, Paris 2024 s’est tourné vers la Gaîté Lyrique et Vinii Revlon, première légende européenne et visage de de la discipline en France. Des balls express de 15 minutes chrono au format un peu particulier : outre des hommages vogués aux disciplines olympiques par les membres de la House of Revlon, on assistera à des créations artistiques spécialement façonnées par Vinii. Veni vidi voguing !



Quand ? les 1er, 6 et 8 août 2024, de 17h à 17h15.

Où ? Parc des Champions, place du Trocadéro, Paris 16e.



Une Pride House aux Invalides

Inaugurée en grande pompe ce lundi 29 juillet, la Pride House de Paris 2024 s’est amarrée au port des Invalides, entre les quais et la péniche du Rosa Bonheur sur Seine. Jusqu’au 11 août, les athlètes et supporters LGBTQI+, comme leurs alliés, pourront venir y suivre la compétition sur grand écran, et participer à des initiations sportives, concerts et autres shows. Notamment au menu des festivités, deux concerts de Louïz, ancienne Miss Trans France et internationale (les 3 et 10 août). Le 10 août, après son concert, la soirée sera prolongée par une performance de cabaret du Cirque Fier.e.s. Les amateurs pourront même s’initier aux joies du cirque avec les artistes dès 17h.

Quand ? Jusqu'au 11 août 2024.

Où ? Port des Invalides, Quai d'Orsay, Paris 7e. © Benjamin Vodant / Pride House France

Un open air gratuit sur le parvis de la Gaîté

JO oblige, Barbi(e)turix enchaîne les épreuves festives pendant la quinzaine ! A peine remise de son B2B pionnier avec Flash Cocotte que le collectif lesbien est déjà de retour ce jeudi 1er août sur le parvis de la Gaîté Lyrique. Sur le dépliant ? Un open air accessible gratuitement durant lequel on assistera une collab tripartite LV2 house, disco, acid entre la gourou RAG, Pepiita et Sara Zinger. Vivement le chassé-croisé !



Quand ? Jeudi 1er août 2024.

Où ? Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin, Paris 3e.



Un plan dans une ancienne gare de charbon



Même pendant les JO, la Station reste notre plan sûr de la noce ! Dans le cadre de son “fan zoo” inclusif et musicalement curieux, l’ex-gare de charbon hébergera ce vendredi encore un plan queer de haute volée. Dans le wagonnet du soir ? Des teintes furetant principalement du côté de la house et du disco avec notamment Nick V, expert du genre et grand manitou de la soirée La Mona, flanqué de Sylvio B et Sottoh. Il est temps de monter dans le train.



Où ? La Station, 29 avenue de la Porte-d’Aubervilliers, Paris 18e.

L’apéro gratuit de La CREOLE

Pour son premier été aux commandes de la Gaîté lyrique, la nouvelle équipe a clairement voulu accentuer la dimension festive. Dans sa prog, le musée expose la vista musicale des crews parisiens avec son format Jeudi Collectif. Ce jeudi 8 août, ce sera au tour de La CREOLE, qui mène depuis six ans un mouvement de fusion culturel inédit à Paris.



Où ? Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin, Paris 3e.

Quand ? 8 août, à partir de 18h.