Après sept mois de fermeture, le musée Bourdelle rouvre enfin ses portes !

Le musée Bourdelle fait de la résistance ! Après plusieurs années de travaux (et une fermeture totale de sept mois), le musée, qui célèbre l'œuvre du sculpteur Antoine Bourdelle (1861-1929) au cœur de ces cossus appartements-ateliers de Montparnasse, a rouvert ses salles, ses jardins et ses nus. Visite à l'œil entre collec de sculptures XXL, nouvelle salle des techniques, resto tout neuf et espaces verts fabuleux. Et si l’on retrouve ce qui fait son charme (et son succès), quelques petites nouveautés viennent pimenter cette V2.

Vue de la façade du bâtiment abritant les ateliers, musée Bourdelle, Paris photo © Terra Luna /B. Fougeirol

Le musée Bourdelle étant l’un des derniers ateliers en pans de bois parisiens (typiques du quartier de Montparnasse par le passé), le principal enjeu de ces travaux était de consolider l’édifice. Fondations, isolation, structure… On vous l’accorde, ce n’est pas la partie la plus sexy du BTP, mais elle a le mérite d’assurer la préservation de ce bijou patrimonial. A cette rénovation minutieuse s’ajoute une salle des techniques entièrement repensée grâce, notamment, à l’ajout d’éléments de médiation sensoriels et multimédias. Même chose pour les panneaux de salles et les cartels, renforcés de dispositifs numériques et d’illustrations destinées au jeune public. Du côté des œuvres, une centaine de sculptures et de prêts du Centre Pompidou, du musée Zadkine ou de la fondation Giacometti viennent compléter un corpus déjà bien fourni. Et pour inaugurer cette nouvelle vie, une expo mettant à l’honneur le plasticien nantais Philippe Cognée est à découvrir dans l’extension contemporaine.

Enfin, au musée Bourdelle, plus question de se cultiver le ventre vide ! La partie abritant l’ancien appartement de la fille du sculpteur, Rhodia, fait désormais place à un espace de restauration aménagé par le cabinet d’architectes SAME. Baptisé le Rhodia (on vous laisse deviner pourquoi), le resto piloté par Jean-René Chassignol promet une carte bio, inspirée de la vie de l’artiste. Le petit plus ? Une grande terrasse qui donne directement sur les espaces verts emblématiques du musée. Un vrai bout de campagne à Paname.

Quoi ? Réouverture du musée Bourdelle

Où ? 18 Rue Antoine Bourdelle, Paris 15e

Quand ? Du mardi au dimanche, de 10h à 18h

Combien ? De gratuit à 10 €