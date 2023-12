Art, food, hôtels... Les ouvertures les plus attendues de 2024 à Paris

Chacun son boulot. Vous trouvez ce qui rime avec 2024 (saumâtre ? plâtre ?) avant le 31 et nous, à la rédaction de Time Out, on se charge de vous dénicher ce qui va électriser Paris pour l’année qui vient. Lieux culturels pas encore sortis de terre, tables déjà alléchantes, futurs bars de l’année (?), hôtels qui mettent des étoiles plein les yeux… Qu’on le dise en 2024, il n’y aura pas que les Jeux à Paris !

Hôtels

L’Aventure

Les Jardins du Presbourg, restaurant du groupe Beaumarly à deux pas du futur hôtel L'Aventure © Beaumarly

Dans la famille Amour, je demande l’Aventure. Le temps d’une nuit, ou bien davantage pour les plus téméraires (et blindés), vous pourrez bientôt dormir tête-bêche avec l’Arc de Triomphe. La dream team de Beaumarly (aka les Costes), derrière la triplette Amour et l’hôtel Thoumieux, passe la cinquième en 2024 avec un cinq-étoiles qui promet d’envoyer du glamour (on est à deux pas des Champs). 24 clés au trousseau, mais surtout – et c’est peut-être ça qu’on attend le plus – un club et un restaurant. Partir à l’aventure dans le 16e arrondissement, vraiment ? Paris est pleine de surprises.



Quand ? ouverture prévue courant 2024.

Où ? 4 avenue Victor Hugo, Paris 16e.

Hôtel Hana

Hôtel Hana © Laura Gonzalez

Laura Gonzalez, derrière le nouveau décor du sublime hôtel Saint-James, signe un projet pour le groupe Adresses (Monsieur Aristide, Hôtel des Académies et des Arts…). Direction le Japon, à deux pas de la place de l’Opéra et des restaurants de la rue Saint-Anne, où l’hôtel Hana va éclore en ce début d’année. Hana, pour “fleur” en japonais, offrira 25 chambres, un restaurant au goût du Soleil-Levant, Hanabi, et un espace bien-être avec bassin de nage, dans un décorum nippon cinq étoiles. On rêve déjà d’y enfiler nos chaussons…

Quand ? ouverture prévue début 2024.

Où ? 17 rue du Quatre-Septembre, Paris 2e.

H4 Hotel Paris Pleyel

La Piscine du futur hôtel H4 © H Hotels

La tour Pleyel, immense barre de béton des années 1970 un rien défraîchie, n’était pas vraiment l’atout charme numéro 1 de la Plaine-Saint-Denis. A la faveur des JO et d’un investissement de quelques centaines de millions d’euros, la tour s’offre une deuxième jeunesse et se transformera bientôt en un hôtel quatre étoiles, cornaqué par le groupe allemand H-Hotels. Un gros morceau de 700 chambres, à deux pas du Stade de France, chapeauté d’une délirante pistoche en apesanteur (askip la plus haute de France).

Quand ? ouverture prévue au printemps 2024.

Où ? 149 boulevard Anatole-France, Saint-Denis.

La Fondation

© La Fondation

Voilà bien un projet intrigant. Rue Legendre, entre les Batignolles et le parc Monceau, deux bâtiments cumulant plus de 10 000 m2 composeront bientôt la Fondation, dans lequel on retrouvera un hôtel, un jardin suspendu ou encore un club de sport. Côté hôtel, on parle d’un cinq-étoiles de 58 chambres, avec rooftop végétalisé offrant une vue à 360° sur Paname, deux restaurants et un spa. Un mur d’escalade et une piscine semi-olympique devraient aussi s’y loger. Pensé comme un immense lieu de vie pour le quartier, entre expositions et événements sportifs, cette fondation pourrait bien devenir le nouveau QG du 17e.



Quand ? ouverture prévue au deuxième trimestre 2024.

Où ? 40-42 rue Legendre, Paris 17e.

Grand Cœur Latin

© Grand Coeur Latin

Le 5e arrondissement, prisé des touristes bercés aux films d’auteur, compte étrangement peu d’adresses sexy où séjourner. Grand seigneur, l’hôtel Grand Cœur Latin vient combler ce vide en se posant à deux pas du jardin du Luxembourg, en plein Quartier latin. En écho aux arènes de Lutèce, amphithéâtre gallo-romain posté non loin, la DA de l’hôtel fait le pont entre héritage romain et design contemporain, avec un bassin en sous-sol inspiré des thermes et un joli patio au grand air. Le quatre-étoiles qui manquait au quartier ?



Quand ? ouverture prévue au deuxième trimestre 2024.

Où ? 20 rue Cujas, Paris 5e.

Restaurants & bars

Qasti Green

©Qasti Green

En 2024, Alan Geaam va s’éloigner (un peu) de ses trois adresses de la rue Saint-Martin pour se mettre au vert dans la rue des Jeûneurs avec une version végétarienne de son bistrot libanais Qasti. S’il cornaque la carte, c’est sa nièce Zeinab Hachem qui œuvrera aux fourneaux de ce Qasti Green. Elle va y retrouver les plats tradis végés de la cuisine levantine (labneh aux olives et de chou kale frit ; fatayer aux épinards et pignons de pin) mais aussi des revisites inédites sans protéines animales comme ce shawarma de cèleri, champignons et halloumi, ou les boulettes kebbé où le potiron, l’épinard ou la betterave remplacent le bœuf haché.

Où ? 41 rue des Jeûneurs, Paris 2e.

Quand ? Ouverture en janvier

19 Saint Roch

© 19 Saint Roch

Depuis qu'il a dévié de Déviant en 2020, Pierre Touitou papillonnait (un papillon d'un beau gabarit, certes) entre pop-up et résidences éclair. Mais voilà l'année de la sédentarisation ! Après bien des recherches, il a enfin trouvé son adresse où, en tant que chef propriétaire, il va pouvoir proposer sur la durée, sa cuisine virtuose et inspirée.

Où ? 19 rue Saint-Roch, Paris 1er.

Quand ? Ouverture en janvier (?)



Altro Frenchie

© Altro Frenchie

L'expression “Les travaux, on sait quand ça commence, pas quand ça finit” doit avoir un équivalent en italien et pourrait s'appliquer à la future trattoria de Greg Marchand. Elle devait remplacer son comptoir à burgers FTG en septembre dernier… Mais promis, c’est bien en janvier qu'on pourra goûter la version dorée sur tranche de la cucina povera transalpine.

Où ? 9 rue du Nil, Paris 2e.

Quand ? Ouverture en janvier

Hanabi à l'hôtel Hana

© Laura Gonzalez

Le restaurant bar Hanabi (“feu d'artifice” en japonais) est attendu comme l'hanami à Tokyo et donne déjà des vapeurs aux influenceurs. D'une part parce qu’il fait partie du cinq-étoiles nippophile décoré par Laura Gonzalez qui émoustille les Insta, et d'autre part pour sa carte signée Shirley Garrier et Mathieu Zouhairi, le couple derrière ©thesocialfood. On annonce des petites assiettes salivantes (œuf mayonnaise au sésame blanc et furikake, tartare de bœuf à la poire nashi, salade de sobas aux légumes marinés…), à escorter de cocktails bien travaillés.

Où ? 17 rue du Quatre-Septembre, Paris 2e.

Quand ? Ouverture en janvier



Mojju

© Mojju

Si vous doutiez encore que la gastronomie coréenne avait le vent en poupe malgré notre beau dossier, en voici une nouvelle preuve ! En février, le chef Thibault Sombardier, révélé par Top Chef il y a une décennie et habitué des tables très françaises (Sellae), ouvre Mojju, un bistrot version séoulienne. La promesse ? Des plats tradis coréens secoués de touches hexagonales. On est curieux de goûter ça.

Où ? 4 rue de l’Exposition, Paris 7e.

Quand ? Ouverture en février



Minore

© Hugo Combe

Joie majeure ! Après avoir lâché son Abri adoré, Katsuaki Okiyama revient aux fourneaux. Il s’associe avec Hugo Combe (bar Classique) pour ce Minore, un restaurant/bar à cocktails à la vibe très new-yorkaise. Vingt places pour manger le menu nippo-bistrotier du chef et 12 tabourets au bar pour siroter des créations liquides japonisantes. Une certitude : on a hâte.

Où ? 4 avenue Trudaine, Paris 9e.

Quand ? Ouverture en février

Bar Mesures

© Mesures

Une nouvelle note sur la partition parisienne des bars audiophiles : Mesures, lancé par Guillaume Castagnet, passé par le Castor Club et le Très Particulier, et le musicien Benoît de Bonnefamille. S’inspirant fortement des jazz kissa japonais, ce lieu ouvert dès midi propose cocktails ciselés, petites assiettes nipponnes signées Cyril Pham (venu d’Ogata) et bande-son cristalline plutôt jazzy. On est curieux d’entendre la playlist jouée sur le magnétophone à bande Akaï !

Où ? 58 rue de Saintonge, Paris 3e.

Quand ? Ouverture en février

Art & culture

Grand Palais

Nef centrale © Chatillon Architectes

Lieu de mémoire des beaux-arts, le Grand Palais (l’original, pas l’éphémère) sortira enfin de son sommeil en 2024, après deux ans de gros travaux. Première étape : les JO, pendant lesquels la nef abritera les épreuves d’escrime et de taekwondo. La culture reprendra ses droits en septembre avec le retour des foires et salons dans le bâtiment. Pendant ce temps-là, les travaux se poursuivront en loucedé dans les galeries d’exposition jusqu’en 2025, année où le Grand Palais sera enfin prêt à retrouver son rythme de croisière, à la croisée de l’art, de la mode et des sciences.



Quand ? ouverture prévue pour Paris 2024.

Où ? 3 avenue du Général-Eisenhower, Paris 8e.

Adidas Arena

© Adidas Arena

Askip, la porte de la Chapelle a de beaux jours devant elle ? C’est vite dit, mais voyez par vous-même : entre le 19M, la Station juste à côté, l’ouverture prochaine de la Parcelle et l’arrivée d’une énorme arène culturelle et sportive… Ben, ça bouge autour du boulevard Ney. En plein carrefour, le hub aux trois bandes se veut dédié aux cultures urbaines avec une prog mêlant musique (que le rappeur Zola inaugurera en mai), compétitions sportives et spectacles. Lieu de vie, l’Arena proposera aussi des options food dans un esprit street market et sera coiffée d’un immense toit-terrasse végétalisé doté d’un playground. Watch me Ney Ney.

Quand ? coup d’envoi en février 2024.

Où ? avenue de la Porte-de-la-Chapelle, Paris 18e.

The Mall

© Galeries Montparnasse

Installé dans les anciennes galeries Lafayette Montparnasse, Galeries Montparnasse est un projet culturo-commercial intérimaire porté par l’agence Teamstadia sur les 10 000 mètres carrés et trois étages du lieu. Et parmi toutes les activités prévues (roller, expo, épicerie, karaoké, stands en tout genre), il y a The Mall, un club de jour (14-2h) amené à se déplier ponctuellement sur 3 300 mètres carrés. La première soirée annoncée sera conduite mi-janvier par le collectif Newtrack, avec des sets du bondissant Bad Boombox ou de la Speedy Gonzalez du BPM résidente de la Darude, Canelle DoubleKick. Ça donne envie de voir la suite !

Quand ? première soirée le samedi 13 janvier 2024, de 14h à 2h.

Où ? 22 rue du Départ, Paris 15e.

La Géode

© La Géode

Comme ils friment les Amerloques avec leur Sphere, cette salle de concert immersive à 360 degrés plantée à Las Vegas. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que nous, ça fait depuis 1985 qu’on l’a, notre Sphere : elle s’appelle la Géode, c'est une salle de cinéma dans le parc de la Villette cerclée de 6 433 triangles en acier, qui, après six ans de travaux, va rallumer ses écrans au printemps 2024. La grosse nouveauté ? L’écran de 1 000 mètres carrés recouvrant l’extrême majorité de la salle sera désormais équipé d’une technologie Imax.

Quand ? ouverture prévue au printemps 2024.

Où ? 26 avenue Corentin-Cariou, Paris 19e.

La Parcelle

© Sophie Schiano di Lombo

Au pied du 19M (centre d’expo au cœur des ateliers des Maisons d’art Chanel), une immense parcelle en friche de plus de 4 000 mètres carrés semble attendre qu’un Sims vienne installer sa maison. Le Sims en question ? Un perso hybride aux airs de boss final de la culture, réunissant le 19M, le 104, la Station, POUSH et La Corvée. Leur maison ? Un immense jardin culturel qui devrait accueillir une ferme florale, des marchés, cafés, animations et ateliers artistiques toute l’année, en cohésion avec le rythme des saisons. Un nouveau printemps pour Aubervilliers, attendu au mois d’avril 2024.



Quand ? ouverture prévue au printemps 2024.

Où ? 2 place Skanderbeg, Paris 19e / Aubervilliers.

Notre-Dame de Paris

Photograph: Shutterstock

Sacré événement en vue : cinq ans et demi après sa surcuisson, Notre-Dame de Paris va à nouveau accueillir des visiteurs ! Si elle a récemment retrouvé sa flèche et sa croix, la cathédrale accueillera son tout premier office depuis l’incendie le 8 décembre 2024. Si la première devrait être réservée aux stars – le pape toussa toussa –, tout le monde pourra ensuite découvrir cette Notre-Dame nouvelle génération, entre reproduction à l’identique d’une bonne partie de l’édifice et échappées plus contemporaines.

Quand ? ouverture prévue le 8 décembre 2024.

Où ? 6 parvis de Notre-Dame, Paris 4e.

Bateau Phare

® Bateau Phare

C’est un vieux gréement de la fête qui s’apprête à se remouiller la nuque ! Six ans après ses dernières noces, le Bateau Phare – oui, ça s’écrit comme ça maintenant – rouvrira sa cale aux teufs à partir du mois de mars. Sous le haut patronage de Lou Liétard, matronne de la soirée drag Discoquette, on reviendra gigoter au pied du pont de Tolbiac, du jeudi au dimanche, de 20h à 6h. Chaque soir, il sera question d’inviter des artistes locaux avec du rap ou des musiques du monde le jeudi, des musiques électroniques le vendredi et du cabaret/spectacle vivant le weekend.

Quand ? ouverture prévue au mois de mars 2024.

Où ? 3 port de la Gare, Paris 13e.

Piscine Georges Vallerey

© AIA Architectes

Après la piscine Pontoise début décembre, un autre mythe des bassins parisiens va rouvrir ses lignes à partir du printemps 2024. Après deux ans de travaux, les nageurs parisiens pourront à nouveau barboter dans le bassin de 50 mètres – découvrable l’été – de la piscine Georges Vallerey dans le 20e. Ex-piscine des Tourelles, elle avait accueilli les épreuves des JO de Paris 1924, dont les ploufs d’un certain Johnny Weissmuller, futur Tarzan. Cent ans plus tard, Vallerey sera de nouveau le bassin d’entraînement des Jeux. Tout est aligné.

Quand ? ouverture prévue au printemps 2024.

Où ? 148 avenue Gambetta, Paris 20e.

Musée Pierre Cardin

© Pierre Cardin

Pierre Cadault, pardon, Cardin, a un cadeau pour vous. Trois ans après sa disparition, le couturier visionnaire aura bientôt un nouveau musée, perché à l’étage de sa boutique de la rue du Cirque. Pensé par son petit-neveu, Rodrigo Basilicati, qui tient désormais les rênes de la maison, l’espace de 500 mètres carrés proposera un roulement d’expos temporaires, articulées autour de quelque 30 000 pièces d’archives… De quoi redécouvrir le vestiaire des Beatles, Dali ou Jeanne Moreau, avec qui Cardin eut une histoire passionnelle.

Quand ? ouverture prévue courant 2024.

Où ? 20 rue du Cirque, Paris 8e.