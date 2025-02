Avec plus de 200 adresses proposant bibimbap, poulet frit, mandoo et autres nouilles de patate douce, la cuisine (sud-)coréenne déferle sur Paris et prouve bien que Séoul rime avec cool ! Voilà une gastronomie étonnante qui excelle dans la street food réconfortante et a su marier les ingrédients traditionnels asiatiques (les fermentations de chou ou de soja, le riz, le piment…), les recettes des Américains stationnés durant la Guerre de Corée (le fried chicken !) et l’inventivité de périodes difficiles. Résultat : la K-food, bien différentes de ses voisines chinoises et japonaises, s’adapte autant au bol pris rapidos sur un banc qu’au barbecue en bande organisée. Voilà notre sélection des meilleurs restaurants coréens, en mode salé, sucré ou sucré-salé !