Au Grand Rex, un cycle Halloween avec 11 films d’horreur à mater avec des Pampers

Eh beh, le Grand Rex n’y va pas avec le dos de la faux pour célébrer Halloween ! Pour le 31 octobre, la mythique salle des Grands Boulevards a décidé de ne programmer que des films d’horreur dans ses sept salles pour un total de 11 longs-métrages bons à vous enfoncer bien profond dans votre siège.

Pour composer son 11 de départ, le Grand Rex s’est appuyé sur des vieilles gloires du genre, toujours efficaces pour faire dresser les poils, et des petits nouveaux attendus. Dans la majestueuse grande salle, vous serez par exemple embarqué dans le vaisseau du premier épisode de la saga Alien de Ridley Scott, lequel sera suivi par la projection en avant-première de la nouvelle cuvée de Five Night at Freddy’s d’Emma Tammi. Dans les autres salles, les spectateurs pourront perdre leur slip devant L’Exorciste du récemment décédé William Friedkin, suivi du dernier épisode de la franchise L’Exorciste : Devolution.

Psychose

Parmi les autres films annoncés, il faudra être sur ses gardes pendant les projections du Silence des agneaux, de Conjuring, Psychose mais aussi de Saw 10 (oui oui vous avez bien lu, 10), cette série contant les histoires du personnage complètement maboul Jigsaw. Pensez bien à regarder derrière votre épaule en sortant de la salle.

Quand ? mardi 31 octobre 2023, à partir de 18h15.

Où ? Grand Rex, 1 boulevard Poissonnière, Paris 2e.

Combien ? à partir de 8, 50 € (Billetterie ici).

Toujours plus de films frissons ?

