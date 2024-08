Au Parc des Champions, athlètes médaillés et artistes défilent au pied de la tour Eiffel

Si vous avez le FOMO de ne pas avoir été au Troca le soir de la cérémonie d’ouverture, tout n’est pas perdu. Au Parc des Champions, tout le monde a la gagne. Ouverte au grand public depuis lundi, cette immense fan zone avec vue sur la tour Eiffel et ses anneaux olympiques permet à tous (et gratuitement !) de voir de près les athlètes médaillés, dans un décorum spectaculaire. Chaque jour, jusqu’au samedi 10 août, le site voit défiler les derniers champions de la compétition, toutes nationalités et disciplines confondues, avec des DJ et performances dansées pour s’ambiancer.

Ballet, défilé hip-hop et balls voguing

Début des festivités à 16h (sauf les 9 et 10 août, où le Parc ouvre dès 12h) avec des DJ sets et animations. Attention, vu la foule compacte qui s’y presse chaque jour depuis l’ouverture, prévoyez d’arriver une bonne heure avant l’ouverture des portes si vous voulez faire partie des premiers à entrer. A 17h30, un spectacle de danse prend le relais pour 15 minutes. Au programme, après le ballet Preljocaj et sa revisite électrisée du Lac des Cygnes, le défilé hip-hop aux 40 danseurs de Mourad Merzouki (les 5, 7, 9 et 10 août) et le Paris Sport Ball de Vinii Revlon, compétition inédite de voguing.



Une fois les tribunes bien chauffées, les athlètes font leur entrée dans le parc à 17h45, au cœur du public. A vous de jouer des coudes pour serrer des mains en bronze, argent et or (et taper vos plus beaux selfies). Vous pourrez ensuite rester sur place pour suivre la compétition en direct sur les écrans géants, histoire de savoir quels nouveaux athlètes (bon sauf Léon Marchand qui revient tous les jours) défileront ici même le lendemain.

Où ? parc des Champions, place du Trocadéro et du 11-Novembre, 75116 Paris.