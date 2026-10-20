La chaîne YouTube star COLORS revient avec un festival gratuit pour célébrer les stars d’aujourd’hui et de demain

Au prompteur ? Une kyrielle d’événements gratuits à l’Union de la Jeunesse Internationale et une clôture payante à la Machine du Moulin Rouge.

Nouvelle nuance parisienne pour le festival COLORS. Deux ans après son premier passage dans la capitale, la plateforme musicale parmi les plus léchées de l’époque fait son retour sous nos latitudes du 22 au 24 octobre. Au prompteur ? Une kyrielle d’événements gratuits à l’Union de la Jeunesse Internationale et une clôture payante à la Machine du Moulin Rouge.

Un programme entièrement gratuit

Comme tous les ans, la prog de ce Tones Of détonne avec rien de moins qu’un concert de la reusta du moment Ino Casablanca qui présentait son morceau “Pa’touch” sur COLORS il y a quelques semaines ; une soirée entre cinéma, rencontre et concerts autour de l’œuvre de l’artiste anaiis ; ainsi qu’une soirée pour capter l’influence de la région parisienne dans les formes d’expression artistique (au sens le plus large possible). Et chaque milliseconde de cette dernière semble immanquable entre les shows de Lynn, autrice d’un album soul 8.0 à tomber, et de (D)Juno dont le morceau “Bringue” est l’un des hits de l’année ; les DJ sets de Blokys et Nana Buluku qui mêleront sonorités afro, rap US ou plus électroniques ; ou les conférences des journalistes Rhoda Tchokokam et Neefa.

Les autres encarts de la brochure laissent voir, le jeudi toute la journée, une expo photo d’artistes francophones ayant marqué les sessions de la chaîne, des ateliers de danse, de création de pochettes de vinyles et de personnalisation de pièces Levi’s avec des sérigraphies made in Maison Château Rouge, et de quoi s'ambiancer sur une bande-son gérée par les collectifs Kalyhouse, Ensemble et Sixtion. En parlant de ces derniers, ils s’occuperont de la soirée de finissage à la Machine avec une petite dizaine d’artistes parmi lesquels Daddy Chulo, Carla Genus ou Mel V. Le ton est donné.

Quand ? du 22 au 24 octobre 2026

Où ? Union de la Jeunesse Internationale, 2-4 boulevard de Rochechouart, Paris 18e.

Combien ? de gratuit à 17,92 € pour le club (billetterie ici)