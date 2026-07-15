On vous a trouvé les meilleurs plans gratuits à faire cet été pour profiter de Paris sans débourser un centime

Comme tous les ans depuis 1990, le festival Paris l’été revient faire son cirque, sa danse et ses performances dans Paris et l’Ile-de-France. Parmi les événements de cette 36e édition annoncée du 11 juillet au 4 août, on a repéré cette baguenaude artistique dans les jardins de Morsang-sur-Orge. Le temps d’un après-midi en libre accès, vous pourrez assister aux Vivaldines d’Amalia Salle, mix dansé entre Vivaldi et le hip-hop ; à Amin, le transcendantal ballet infusé de la culture gnawa de la compagnie Dyptik ; ou L’Appel du large, une performance de marionnettes gonflables de la compagnie Aérosculpture. Et pour vivre le truc à fond, sont prévus des ateliers pour fabriquer des cerfs-volants et des ballons voyageurs.

À signaler que des navettes sont proposées au départ de la place d’Italie contre 2 € A/R.

Quand ? dimanche 19 juillet 2026, à 16 h

Où ? Château de Morsang-sur-Orge, 91390 Morsang-sur-Orge

© Emprunte d'Ailleurs Une structure de la compagnie Aérosculpture

Danser et participer à des workshops sur la terrasse de la Gaîté

La Gaîté, c’est stylé en toute saison, mais en été, ça a en plus l’avantage de se passer en partie en extérieur. Tout le mois de juillet, le phare culturel de la rue Denis-Papin file les clés de son parvis à des entités et collectifs musicaux parmi les plus stylés du circuit. Tandis que Divin0 célébrera le perreo et ses hybridations avec des sets et des cours de danse le samedi, Nova s’occupera du vendredi et Hippoh Mag créera un Dance Bar pour faire se rencontrer les pratiques chorégraphiques.

Quand ? selon les jours

Où ? Gaîté Lyrique, 3 bis rue Denis-Papin, Paris 3e

© La Gaîté Lyrique Pendant un atelier à la Gaîté lyrique