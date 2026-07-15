On vous a trouvé les meilleurs plans gratuits à faire cet été pour profiter de Paris sans débourser un centime

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Expos, baignade, cinémas en plein air... Notre dossier pour un été à Paris entièrement gratuit.
Bloqué tout l’été à Paris par obligation ou manque de sous, et particulièrement échauffé par les stories de vos potes en bord de mer ? Sachez qu'on vous a entendu en allant vous dégoter des plans pour profiter de la ville sans dépenser un centime, avec autant des cinémas en plein air, de l’art, de quoi danser et bien sûr se baigner. Pour vous aussi faire bisquer avec vos photos de baignade avec la tour Eiffel en papier peint.
Du 22 juillet au 16 août 2026, le festival investira à nouveau la Prairie du Triangle, au parc de la Villette, avec une sélection de films consacrés aux forêts, aux grands espaces et aux récits en pleine nature. Côté programmation, personne ne devrait être laissé sur le bord du chemin. Les amateurs de frayeurs pourront découvrir « Le Projet Blair Witch » ou l’ambiance gothique de « Sleepy Hollow », tandis que les fans d’animation se laisseront porter par les œuvres de Miyazaki, de « Princesse Mononoké » à « Mon voisin Totoro ». Sont aussi annoncés le bouleversant « Into the Wild », le film d’aventure « Le Règne animal » ou encore « L’Ours » de Jean-Jacques Annaud.
Quand ? Du 22 juillet au 16 août 2026, du mercredi au dimanche.
Où ? Prairie du Triangle, parc de la Villette, Paris 19e.
Depuis le mercredi 8 juillet, l’un des nouveaux grands moments estivaux de notre époque a débuté avec la diffusion du premier épisode de la quatrième saison de Drag Race. Et comme tous les ans, la capitale s’hérisse de viewing parties à l’allure de grande célébration entre animations. Parmi elles, celle de Virage, en collab avec la Bitch Party, nous fait particulièrement des œillades avec, chaque semaine, deux queens de la saison – coucou Sublyme, Malawitte ou encore Holly White – pour commenter l’épisode, des invitées et des animations.
Quand ? tous les vendredis à 18 h
Où ? Virage, 26 rue François et Hélène Missoffe, Paris 17e
Comme tous les ans depuis 1990, le festival Paris l’été revient faire son cirque, sa danse et ses performances dans Paris et l’Ile-de-France. Parmi les événements de cette 36e édition annoncée du 11 juillet au 4 août, on a repéré cette baguenaude artistique dans les jardins de Morsang-sur-Orge. Le temps d’un après-midi en libre accès, vous pourrez assister aux Vivaldines d’Amalia Salle, mix dansé entre Vivaldi et le hip-hop ; à Amin, le transcendantal ballet infusé de la culture gnawa de la compagnie Dyptik ; ou L’Appel du large, une performance de marionnettes gonflables de la compagnie Aérosculpture. Et pour vivre le truc à fond, sont prévus des ateliers pour fabriquer des cerfs-volants et des ballons voyageurs.
À signaler que des navettes sont proposées au départ de la place d’Italie contre 2 € A/R.
Quand ? dimanche 19 juillet 2026, à 16 h
Où ? Château de Morsang-sur-Orge, 91390 Morsang-sur-Orge
La Gaîté, c’est stylé en toute saison, mais en été, ça a en plus l’avantage de se passer en partie en extérieur. Tout le mois de juillet, le phare culturel de la rue Denis-Papin file les clés de son parvis à des entités et collectifs musicaux parmi les plus stylés du circuit. Tandis que Divin0 célébrera le perreo et ses hybridations avec des sets et des cours de danse le samedi, Nova s’occupera du vendredi et Hippoh Mag créera un Dance Bar pour faire se rencontrer les pratiques chorégraphiques.
Quand ? selon les jours
Où ? Gaîté Lyrique, 3 bis rue Denis-Papin, Paris 3e
Depuis l’an dernier, après plus d’un siècle d’interdiction, les Parisiens peuvent de nouveau plonger dans la Seine l’été venu. Cette année, jusqu’au 30 août, ils sont invités à prendre possession des trois sites de baignade ayant poussés sur les berges : et alors que les sites de Bercy et Grenelle sont reconduits à l’identique et aux mêmes coordonnées GPS, celui de Bras-Marie déménage, lui, à quelques mètres, sous le pont Louis-Philippe.
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