Dégustations à gogo et final de folie : le Paris Beer Festival est de retour

Hip hip hip, IBU ! Aficionados de la pression dans le gosier (et des jeux de mots de qualité), la prescription suivante devrait vous plaire. Le Paris Beer Festival (ex-Paris Beer Week), grande kermesse de la bière artisanale, revient du 2 au 8 mai. Une neuvième édition qui se décline en deux temps : un début de semaine avec une trentaine de dégustations et d’événements à tireuse-larigot dans toute la capitale et un final sur deux jours à Ground Control.

Au vu du programme, il faudra avoir les semelles rustiques et la descente agile. Il y aura par exemple le lancement de l’événement à la Fine Mousse, autour d’accords biéro-fromagers franco-italiens. Également au menu, des dégustations de bières occitanes PRIZM et Vendale chez Carburant, ou de celle de la coopérative normande Spore à la Liquiderie. Sont aussi annoncés un brassin public à la Petite Couronne à Gennevilliers, une sorte de mini-festival chez Gush ! et un tournoi de cornhole, ce jeu où il est question de mettre un sac rempli de grains dans un trou, du côté du bar Outland.

© Paris Beer Club

Et ceci ne sera donc qu’un « avant-goût » en prévision du « grand final » à Ground Control. Là-bas, on trouvera plus de 50 brasseries artisanales, 200 bières à descendre à partir de 1 €, encore un tournoi de cornhole, des expos sur la binouze, tout un tas de plats à manger et un stand de brassage amateur. On a aussi très hâte de voir les conférences et rencontres, même si on attend encore de savoir si la sobriété des intervenants sera requise. Choses importantes : pendant ce grand final, 50 % du montant des dégustations de bières seront reversés aux microbrasseries participantes et un code de conduite contre les discriminations sera mis en place.

Pour le programme complet, c'est par ici que ça se passe.

Quoi ? Paris Beer Festival

Quand ? Du 2 au 8 mai 2022

Où ? Du 2 au 6 mai : dans plein de brasseries à Paris. Final à Ground Control, 81 rue du Charolais, Paris 12e

Combien ? Final : De 5 à 7 € (inclus l’accès à l’événement et un verre de dégustation – Billetterie ici)