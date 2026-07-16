Dernier appel : les expositions à voir absolument à Paris avant la fin du mois de juillet

@ Salvador Maniquiz / Shutterstock.com | Dernier appel : les expos à voir à Paris avant la fin du mois

Arrêtez de repousser vos sorties culturelles, c’est maintenant ou jamais. En tout cas pour l'expo Renoir et l’amour, dont les œuvres seront décrochées des murs du musée d’Orsay ce weekend, le 19 juillet. Juste après, c’est le Louvre qui mettra fin le 20 juillet au dialogue Michel-Ange / Rodin.

Pour ceux qui ne voudraient pas débourser un centime, vous avez jusqu'au 25 juillet pour découvrir l'envers du décor du projet fou de JR, la Caverne du Pont Neuf avec l'expo Les Esquisses de la Caverne au sein de la galerie Perrotin.

Autre gros last call le 26 juillet, avec un combo de trois fermetures majeures : Matisse 1941-1954 au Grand Palais (en collab avec le Centre Pompidou), Sèvres, une passion Rothschild, qui raconte la fascination de la famille pour la porcelaine au Mobilier national, et, pour finir avec style, l’expo anniversaire Marilyn Monroe, 100 ans ! à la Cinémathèque. Ne tardez plus !

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