Dumbo s’installe sur le parvis du Palais de Tokyo et du Musée d’Art Moderne

Dites moi pas qu'c'est pas vrai ! Après avoir annoncé un ice-cream sandwich, Dumbo continue d'alimenter les colonnes de Time Out avec une actu qui risque de mettre en PLS tous les amateurs de burgers. Selon les ouï-dire, le minus spot indus va lancer le 19 mai “Dumbo Park”, sa version seiziémiste du concept originel. Sur invitation du Moma Group, Dumbo pose ainsi ses cliques et ses buns sur le giga parvis (300 mètres carrés) du Musée d’Art Moderne de Paris et du Palais de Tokyo... De quoi s’enfiler le le Graal avec une vue imprenable sur la Tour Eiffel !

Côté déco, le lieu, qui ouvrira tous les jours de 11h30 à 1h mat’ (enfin, quand le couvre-feu sera fini), se veut comme “une rencontre entre Pigalle, le Trocadéro et la Colline de Chaillot” avec : des assises (inspirées des tabourets et cagettes de Dumbo Pigalle) qui côtoient ici une structure tout en bois et meubles chinés.

Côté food, sans trop de surprise, les mêmes burgers qu’à SoPi seront à la carte — les fameux smash burger, soit de juteux steaks de montbéliarde aplatis à la pelle, pour faire ressortir tout leur goût. Notre préf’ ? Le classic Cheese, avec double ration de fromage ricain et salsa ketchup-moutarde. Auquel il faudra aussi ajouter une offre veggie et la fameuse collab' givrée annoncée plus haut.

Pour se rincer le palais ? Des vins nat’, des bières et même des cocktails granités à tendance mexicaine (au mezcal et à la tequila). Bon bah, comment dire ? Il semblerait bien que Time Out ait trouvé son spot pour chiller cet été.

Quand ? Du 19 mai jusqu'à fin septembre 2021. Tous les jours de 11h30 à 1h du matin.

Où ? 13 Avenue du Président Wilson, 16e

Combien : Burgers à 10 €, ice-cream sandwich à 4,50 €, bière à 4,50 €, vins à partir de 4 €, granités à 9 €.