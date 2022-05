En juin, la Villette accueille en plein air un festival 100 % street culture

L’été revient et avec lui, les événements en plein air. Et pour annoncer la plus belle saison de l’année, on se donne rendez-vous à la Villette les 3, 4 et 5 juin prochains pour Freestyle, le festival 100 % street culture.

Après une édition digitale en 2021, Covid oblige, Freestyle revient à la Villette pour célébrer la street culture sur trois jours de teuf gratos. Pour l’occasion, l’événement sort de sa Grande Halle habituelle pour s’exporter sous le soleil, toujours entre danse, musique, glisse et mode. Vous l’avez compris, les 3, 4 et 5 juin prochains, on sort ses chaînes en or qui brillent pour danser le mia comme jaja.

Pour ouvrir les festivités, on trouve une grosse soirée clubbing ponctuée de performances queers. Drag shows, danses urbaines, concerts et DJ sets nous feront danser jusqu’au bout de la nuit tandis qu’une fresque de street art réalisée par Does (Pays-Bas), Bublegum (Espagne) et Renzo (France) commencera à prendre forme sous nos yeux. Durant les trois jours du Freestyle, vous pourrez aussi découvrir l’Open Mode Market et y shopper des pièces uniques et abordables pour vous mettre en bombe pour les teufs à venir.

© La Villette

Si la (petite) prog du vendredi est déjà bien alléchante, attendez de voir ce que le week-end vous réserve ! Le samedi, les spectacles de danse s’enchaînent. Voguing, hip-hop, battles et ateliers de popping et de waacking donnent le rythme et nous mettent en jambes pour les fiestas du soir. Si vous êtes plus rebond que pas de deux, un terrain de basket accueille des démonstrations de pros et des matchs 3 vs 3 tout le week-end. Le soir, c’est une roller party digne des soirées de nos darons à la Main jaune qui nous attend, avec les plus grandes star du DJing hip-hop aux platines, du collectif Excuse My French au DJ Cut Killer. Enfin, le dimanche, on zappe le poulet hebdomadaire chez papi et mamie au profit d’un défilé de mode dansé, d’un street show entre breakdance et électro, et d’une grosse teuf clubbing proposée par le collectif Frequency. Un beau petit programme 100 % gratuit, qu’on vous conseille quand même de réserver !

Quoi ? Freestyle

Quand ? Du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2022

Où ? Parc de la Villette, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e

Combien ? Gratuit (Réservation à venir)