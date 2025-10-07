L’installation sensorielle qui fait « voir » des sons débarque dans les Hauts-de-Seine

Grosse perche en approche dans les Hauts-de-Seine ! D’abord à la Maison de la musique de Nanterre, puis aux Gémeaux de Sèvres, Unseen, l’installation de Guillaume Marmin et Jean-Baptiste Cognet, vous propose d’explorer vos sens — surtout la vue et l’ouïe. Conçue à partir de lampes hypnagogiques (ces fameuses lumières blanches des cabinets de luminothérapie) et de fréquences sonores décalées, l’expérience déclenche des visions hallucinées… à condition de garder les yeux ouverts. Une création qui risque bien de faire planer plus d’un curieux sans même sortir le buvard.

Quand ? du 19 au 22 novembre 2025, puis du 28 novembre au 6 décembre 2025.

Où ? Maison de la musique de Nanterre, 8 rue des Anciennes-Mairies, 92000 Nanterre, puis aux Gémeaux, Scène nationale, 49 avenue Georges-Clemenceau, 92330

Au sujet de la Biennale d'art numérique NEMO

NEMO, c’est la biennale d’art numérique qui, depuis dix ans, secoue les codes de la création contemporaine. Pour sa sixième édition, du 11 octobre 2025 au 11 janvier 2026, elle convie un aréopage d’artistes à investir vingt-quatre lieux du Grand Paris autour du thème « Les illusions retrouvées — Nouvelles utopies à l’ère numérique ». Installations monumentales, performances audiovisuelles, expositions collectives, hybridations entre botanique et numérique… Focus ici sur six rendez-vous à épingler dans votre agenda électronique.

© Quentin CHEVRIER

