Cet automne, cette installation immersive, olfactive et sonore vous fait voyager sur des transats suspendus

Aux Gémeaux, c’est voyage en transat. C’est ici, le temps de dix créneaux répartis du 28 au 30 novembre, que vous pourrez prendre part à Je suis une montagne, l’installation d’Éric Arnal-Burtschy où les participants sont invités à s’installer, les yeux fermés, sur des transats suspendus, ballotés par le vent et la chaleur du désert. Pendant une heure et demie, depuis leur position allongée, leurs sens sont stimulés par des créations olfactives, lumineuses et sonores. C’est sûr, la montagne, ça nous gagne.

Quand ? du vendredi 28 au dimanche 30 novembre 2025.

Où ? Les Gémeaux, Scène nationale, 49 avenue Georges-Clemenceau, 92330

Au sujet de la Biennale d'art numérique NEMO

NEMO, c’est la biennale d’art numérique qui, depuis dix ans, secoue les codes de la création contemporaine. Pour sa sixième édition, du 11 octobre 2025 au 11 janvier 2026, elle convie un aréopage d’artistes à investir vingt-quatre lieux du Grand Paris autour du thème « Les illusions retrouvées — Nouvelles utopies à l’ère numérique ». Installations monumentales, performances audiovisuelles, expositions collectives, hybridations entre botanique et numérique… Focus ici sur six rendez-vous à épingler dans votre agenda électronique.

