La cour du Louvre va se transformer en cinéma en plein air cet été

Les cinémas en plein air parisiens ont le chic pour occuper des places de choix. Tandis que l’un squatte le toit de la Machine du Moulin Rouge et qu’un autre s’ébroue sur les prairies de la Villette, le festival Cinéma Paradiso s'installe pour une troisième fois dans la Cour carrée du Louvre. Cette édition, toujours gratuite et façonnée par MK2 et le Louvre, se déroulera en quatre actes du 15 au 18 juillet autour d’un polyptyque mêlant projection, guinche musicale, food et animations.

Si le cadre impressionne, la prog est à l’avenant. En ouverture, les 2 500 spectateurs – tirés au sort – zieuteront en avant-première Fire of Love de Sara Dosa, film d’ouverture du festival Sundance 2022, qui suit à la trace l’électrisant parcours du couple de vulcanologues Katia et Maurice Krafft. Dans la foulée de la projection, Nicolas Godin (une des deux molécules du groupe Air) proposera une performance inédite sur les traces du film.

Le reste de la programmation verra le combo La Femme foutre le feu en préambule de la diffusion de The Gray Man de Joe et Anthony Russo, long-métrage d’espionnage avec Ryan Gosling et Chris Evans. Changement d'ambiance le dimanche 16 : le pianiste Riopy amènera sa petite touche (noire et blanche) juste avant le classique Amadeus de Milos Forman, en version longue s’il vous plaît. La clôture ? Elle se goupillera avec La Grande Bellezza, chef-d'œuvre esthétique de Paolo Sorrentino, et un DJ set de Breakbot et Irfane.

Outre les toiles et les platines, ce festival proposera aussi des karaokés, des cours de danse, des quizz et de quoi manger avec plusieurs stands. Au choix : des bibimbaps de Pierre Sang Express, la street food mexicaine de Jajaja ou encore les wraps du Trotter. Info pratique, pour prendre part aux soirées, il faut s’inscrire sur ce lien et espéré être sélectionné au cours des deux tirages au sort. Comme dirait la Vénus de Milo, il ne vous reste plus qu’à croiser les doigts.

Quoi ? Festival Cinéma Paradiso

Quand ? Du 15 au 18 juillet 2022

Où ? Place Carré du Louvre, Paris 1er

Combien ? Gratuit, sur inscription (Pour la billetterie et les modalités, ça se passe ici)