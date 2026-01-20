La salle culte de Pigalle le Bus Palladium rouvre ses portes au printemps avec un nouveau visage

Le club phare du rock à Paris a désormais un hôtel, un restaurant et un bar à cocktails au-dessus de la tête.

Quatre ans après sa fermeture, revoici le Bus Palladium ! Salle de concert et club mythique des nuits parisiennes depuis les années 60, le Bus, situé en plein Pigalle, rue Pierre-Fontaine, avait fermé en 2022 pour d’importants travaux de rénovation.

Mené par Christian Casmèze, le propriétaire, et Nicolas Saltiel, fondateur du groupe hôtelier Chapitre Six, le nouveau projet a transformé le bâtiment en hôtel-restaurant, tout en reconstituant le Bus Palladium au sous-sol. La rénovation a été confiée aux architectes de Studio KO qui ont imaginé 35 chambres (dont une suite “rock’n’roll”) et différents espaces avec bien sûr un bar à cocktails et un rooftop pour l’été.

Le Bus Palladium 2026 s’est aussi entouré d’experts en leur matière : la carte du restaurant (ouvert 24/24) a été pensée par le chef star marseillais Valentin Raffali, avec cette fois une fixette sur l’océan Atlantique, la vibe par Caroline de Maigret, qui a géré playlists, fragrances et uniformes, tandis que la direction artistique sera assurée par Lionel Bensemoun.

L’homme derrière le Baron, la Mano ou la Folie Barbizon programmera concerts, DJ sets, performances, spectacles et aftershows dans un sous-sol où a poussé de la moquette pour une ambiance plus ouatée. Rendez-vous au mois de mars pour prendre le nouveau Bus !

Où ? 6 rue Pierre-Fontaine, Paris 9e.

Quand ? à partir de mars 2026.