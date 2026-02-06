Le programme des événements sportifs à ne pas manquer au mois de février à Paris

Au menu ce mois-ci, un clasico, un tournoi de judo et une course de la Saint-Valentin !

Entre les rencontres importantes des différentes équipes franciliennes, les rendez-vous internationaux ou les événements ouverts au public, voici le programme des manifestations sportives à ne pas manquer en ce mois de février 2026 à Paris et en Ile-de-France.

- Le clasico PSG-OM

Après le Trophée des Champions au Koweït début janvier, c’est de nouveau l’heure du clasico. Les meilleurs ennemis du championnat de France s’affronteront dimanche soir au Parc des Princes. Le PSG jouera encore à domicile le 21 février contre Metz en Ligue 1, avant le retour du barrage de Ligue des Champions contre Monaco le 25 février.

Quand ? 8, puis 21 et 25 février.

Où ? Parc des Princes, Paris 16e.

- Les meilleurs judokas du monde au Paris Grand Slam

Après le record de 10 médailles glanées lors des derniers JO de Paris, les judokas français reviennent sur le tapis pour le Paris Grand Slam, premier grand tournoi international de l’année avec 600 des meilleur(e)s combattant(e)s du monde à Bercy.

Quand ? 7-8 février.

Où ? Accor Arena, Paris 12e.

- La revanche du Paris-Basket contre Nancy

Actuellement troisièmes du classement de la Ligue Betclic Élite, les joueurs du Paris Basket affronteront Nancy samedi soir, qui avait battu les champions en titre en décembre, mettant fin à leur série de sept victoires. Le parquet de l’adidas Arena aura sans doute un petit goût de revanche.

Quand ? 7 février.

Où ? adidas Arena, Paris 18e.

- Le derby PFC-PSG en foot féminin

Après le match nul de décembre dans l’antre des filles du PSG à Poissy, les deux équipes franciliennes se retrouvent samedi au stade Charléty, pour le retour. En cas de victoire, le PSG pourrait revenir à un point du PFC, troisième de l’Arkema Première Ligue.

Quand ? 7 février.

Où ? stade Charléty, Paris 13e.

- Un match décisif du Red Star à Bauer

Dans le bon peloton pour espérer monter en Ligue 1 l’année prochaine, les joueurs du Red Star joueront deux fois dans leur stade Bauer de Saint-Ouen en février, ce vendredi 6 contre Pau, et, plus important, le “choc” du 22 février contre Le Mans, seulement un point devant au classement de la Ligue 2.

Quand ? 6 et 22 février.

Où ? stade Bauer, Saint-Ouen.

- Le Paris FC contre l'ogre lensois

Bien calé dans le bas du ventre mou de la Ligue 1, le Paris FC aimerait prendre ses distances avec la zone de relégation mais ça s’annonce compliqué contre des Lensois, 2e du championnat, chauds comme une baraque à frites depuis le début de saison. Mais comme c’est un jour de Saint-Valentin, c'est peut-être possible sur un malentendu.

Quand ? 14 février.

Où ? stade Jean-Bouin, Paris 16e.

- La finale du Supersevens (rugby à sept) avec un DJ set de Myd

Sixième édition pour le Supersevens, le championnat de France de rugby à sept, qui organise sa phase finale sur une journée à la Paris La Défense Arena avec 16 matchs ultra-speed en 2x7 minutes, des animations et même un DJ set de Myd en fin de journée.

Quand ? 7 février.

Où ? Paris La Défense Arena, Nanterre.

- La Course de la Saint-Valentin aux Buttes-Chaumont

La Course de la Saint-Valentin, désormais un classique du 19e arrondissement, organise sa 27e édition le samedi 14 au parc des Buttes-Chaumont à partir de 10h. Deux parcours pour deux statuts : une course de 5 km à faire en duo, une course de 10 km en solo – pour laisser le temps de se trouver un date pour le soir.

Quand ? 14 février.

Où ? parc des Buttes-Chaumont, Paris 19e.

Et sinon, les Jeux Olympiques d’hiver Milan-Cortina viennent tout juste de démarrer, à regarder dans un de nos bars sportifs préférés jusqu'au 22 février ! Et si tout ça vous a donné envie de courir, mais que vous avez du mal à vous motiver, c'est le moment de lire notre article sur la tendance des food runnings clubs.