Les 4 expos incontournables à voir à Paris en juillet

Paris n’attend pas la rentrée pour sortir ses plus beaux cartels. Tandis que la ville frémit au rythme des défilés et des terrasses surchauffées, quatre expos font souffler un vent furieusement créatif sur les musées. Au Palais Galliera, Rick Owens est célébré comme un dieu vivant du style. Au Centre Pompidou, Wolfgang Tillmans redessine quarante ans d’images avec une liberté totale. Et au Grand Palais, entre l’explosion textile d’Ernesto Neto et le trio incandescent Niki-Tinguely-Hulten, l’art devient un espace à habiter, à ressentir. Quatre bonnes raisons de s’enfermer en somme.

Pendant la Fashion Week de juin 2025, l’un des événements les plus marquants se joue au Palais Galliera, qui consacre une exposition à Rick Owens — seulement le troisième créateur honoré de son vivant par le musée. Intitulée Temple of Love, cette rétrospective met en lumière la vision radicale et indépendante du styliste américain, figure à part dans un monde de la mode de plus en plus normé. Un hommage à un créateur culte, maître d’un univers sombre et cohérent, qui fascine bien au-delà des podiums.

Où ? Palais Galliera, 10 avenue Pierre-Ier-de-Serbie, Paris, 75016

Quand ? Du 28 juin 2025 au 04 janvier 2026. Du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Les vendredis jusqu’à 21h.

Wolfgang Tillmans, premier photographe à avoir remporté le Turner Prize en 2000, signe une exposition monumentale au Centre Pompidou, sa dernière avant cinq ans de travaux. Il y transforme l’ancienne Bibliothèque publique d’information en une galerie immersive de 6 000 m², rassemblant près de 3 000 œuvres issues de ses 40 ans de carrière – la plus vaste expo jamais accueillie par Beaubourg. Fidèle à son approche libre de l’accrochage, l’artiste met en résonance ses images avec l’architecture du lieu et la mission de transmission du savoir de la Bpi. Le titre, Rien ne nous y préparait - Tout nous y préparait, évoque sa réflexion sur la connaissance, entre désir de comprendre et acceptation de l’incertitude.

Wolfgang Tillmans (1968, République fédérale d'Allemagne) Suzanne & Lutz, white dress, army skirt 1993. © Wolfgang Tillmans

Où ? Centre Pompidou (Musée national d'Art moderne), Rue Saint-Martin, Paris, 75004

Quand ? Du 13 au 30 juin de 11h à 21h. Du 1er juillet au 22 septembre de 11h à 19h. Fermeture le mardi.

Jusqu’au 10 janvier 2026, le Grand Palais consacre une exposition à trois figures majeures de l’art du XXe siècle : Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely et leur complice Pontus Hulten, ancien directeur du Centre Pompidou. À travers une dizaine de salles, l’exposition explore les liens créatifs et personnels unissant ce trio, tout en mettant en lumière l’influence discrète mais déterminante de Hulten dans leur œuvre commune.

2025, Niki Charitable Art Foundation / ADAGP, Paris / Hans Hammarskiöld, Hans Hammarskiöld Heritage



Où ? Grand Palais, 3 avenue du Général Eisenhower, Paris, 75008

Quand ? Du 26 juin 2025 au 10 janvier 2026. Du mardi au dimanche de 10h à 19h30. Nocturne le vendredi jusqu'à 22h. Le 8 juillet, ouverture exceptionnelle à 15h.