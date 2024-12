Si le 1er janvier est souvent synonyme de morne plaine niveau ouverture, il reste tout de même quelques bons plans, notamment dans la division arty. Histoire de peaufiner votre programme du premier de l’an, on vous a listé cinq musées ouverts et autant d’expositions à zieuter en after.

Bourse de Commerce

Attendue depuis des années, la Bourse de Commerce sauce Pinault a enfin ouvert ses portes au printemps 2021. Côté architecture, les Parisiens sont servis, avec un musée aussi grandiose que central, restauré du sol à la coupole par Tadao Andō, avec notamment un cylindre en béton de 9 mètres de haut installé en plein milieu de la coupole. Actuellement, c’est le (plus si pauvre) mouvement arte povera qui brille sous la coupole de la Bourse de Commerce. Notre chronique ici.

Quand ? De 11h à 19h.

Où ? 2 rue de Viarmes, Paris 1er.

Musée Jacquemart-André



Inauguré en 1875, l’hôtel du boulevard Haussmann regorge de chefs-d’œuvre témoignant du flair et des moyens gargantuesques du couple Édouard André et Nélie Jacquemart. En parlant de collectionneur, le musée accueille jusqu’au 5 janvier les œuvres les plus cotées de la collection de la Galerie Borghèse, institution romaine qui planque dans le jardin du même nom. Botticelli, Le Caravage, Véronèse ou Le Bernin ont fait le voyage jusqu’à Paris… Immanquable. Notre chronique ici.

Quand ? De 10h à 20h.

Où ? 158 boulevard Haussmann, Paris 8e.

© Galleria Borghese / ph. Mauro Coen

Musée d’Orsay

Le musée d'Orsay est un incontournable des musées parisiens. Sous ses 35 000 mètres carrés de verrières, ses collections concernent environ soixante ans d’histoire de l’art – disons de 1848 à 1914 –, allant du réalisme à l’École de Pont-Aven en passant par l’impressionnisme et le pointillisme. En ce moment, c’est Gustave Caillebotte, un des grands noms de la période, qui est exposé en majesté.



Quand ? De 9h30 à 18h.

Où ? 1 rue de la Légion-d'Honneur, Paris 7e.

Centre Pompidou



Ultime 1er janvier avant la grande fermeture pour Pompidou, qui héberge la collection d’art moderne la plus vaste d’Europe, avec ses 50 000 chefs-d’œuvre. Pour cette dernière, vous aurez aussi bien la possibilité de zieuter l’expo sur le surréalisme que celle dédiée à la photographe Barbara Crane.



Quand ? De 11h à 21h.

Où ? Rue Saint-Martin, Paris 4e.

© Adagp, Paris. Vincent Everarts Photographie

Musée du Luxembourg

Ouvert en 1750, le Luxembourg fut longtemps dédié à l'art contemporain du XIXe siècle avant de passer sous la tutelle de la Réunion des musées nationaux en 2010. Dans la lignée de magnifiques expos, on vous conseille de filer fissa voir celle dédiée à l’œuvre de Tarsila do Amaral, peintre star au Brésil, et pourtant, et pourtant très peu connue sous nos latitudes. Notre chronique ici.

Quand ? De 10h30 à 19h.

Où ? 19 rue de Vaugirard, Paris 6e.