Les 7 nouveaux clubs et salles de concert qui vont marquer le printemps à Paris

Bien souvent, dès qu’il est question de lieux de musique à Paris, c’est pour parler de fermetures. Alors, quelle douce surprise de voir ce printemps 2026 marqué par plusieurs ouvertures (ou relances) de salles de concerts et de clubs à Paris et en région. Parmi les nouveautés, on trouvera un lieu alternatif installé dans un ancien cabaret libanais, un espace éphémère hybride avec un maousse soundsystem ou une nouvelle salle montreuilloise option danse.

Print



Depuis le 11 mars, Print, un nouveau lieu éphémère mixant cuisine, photo et musique, a ouvert dans un immeuble de six étages de Ménilmontant. Print, c’est la duplique parisienne de la rencontre arlésienne entre le chef Alexis Bijaoui, Cracki Records et Bureau Classico. Un concept qu’ils exportent à Paris pendant trois mois, jusqu’au 7 juin, sur 3 000 m² dans un immeuble en cours de transformation détenu par Covivio, l’ancien central téléphonique de Ménilmontant. Au fil des étages, on trouvera des installations artistiques, une librairie d’images, un club mené par Cracki Records avec concerts et DJ sets et un soundsystem du collectif Based:in, entièrement fabriqué à la main. Pour ce qui est du ventre de ce PRINT, il se situera au 5e étage, avec le restaurant (et une terrasse panoramique) mené par Alexis Bijaoui, qui a convié plusieurs chef(fe)s parisien(ne)s à le rejoindre derrière les fourneaux. Vous en voulez encore ? PRINT accueillera aussi une pizzeria, « la Print’zzeria », tenue par Marthe Brejon et ses pâtes au levain, tandis qu’un bar caché est annoncé au 6e étage. Et tout ça en entrée libre !



Quand ? ouverture du mercredi au dimanche.

Où ? 26 rue Sorbier, Paris 20e.

© Romain Moriceau

Cartilage



Derrière ses deux portes – une pour le bar, l’autre pour le club –, Cartilage, ouvert début mars dans un ancien cabaret libanais entre Bastille et Nation, promet de mixer punk, électro, jazz ou dub dans une prog qui se veut « stimulante ». Un lieu hors du commun à « l’ambiance tellement kitsch premier degré qu’il aurait été impossible de la reproduire », dixit le programmateur Edgar Maury. Plutôt que de tout casser, la nouvelle équipe a préféré s’insérer dans l’histoire et les spécificités du lieu pour construire quelque chose à mi-chemin entre le bar, le club et la salle de concerts/spectacles à la pointe des propositions artistiques les plus aventureuses.

Quand ? ouverture du bar du mardi au samedi, de 16 h à 2 h ; salle ouverte du jeudi au samedi

Où ? 210 rue du Faubourg-Saint-Antoine, Paris 12e

© Romain Guédé

Café de Paris



Nouvelle majorité au Café de Paris ! Après plusieurs mois de flou programmatique, voilà que l’interlope micro-salle du 145 rue Oberkampf se dote d’un nouveau duo de prog venu du 9b. À partir du mois d’avril, la salle de bal du fond de 300 places et ses faux airs de Black Lodge lynchienne – ah ces miroirs, ces peintures et ce plafond rétro-éclairée de rouge ascendant verrière – accueillera à nouveau des cabarets, des concerts et des DJ sets. Si la prog est en cours de finalisation, on peut vous filer une exclu : tous les artistes auront le loisir d’entendre leur musique amplifiée par un système-son flambant neuf assemblé par Farï, dont le créateur n’est autre que Victor Williaert, le fondateur de Tweak Soundsystem. Bonne chance pour ce nouveau mandat.

Quand ? ouverture prévue au printemps

Où ? 158 rue Oberkampf, Paris 11e

© Café de Paris

Le Bal Chavaux



Dix ans après sa création, l’estimable salle montreuilloise de la Marbrerie ouvre dans le courant du printemps un second espace, le Bal Chavaux, au pied du métro Croix de Chavaux. Un cadastre qui accueillait jusqu’à son déménagement en 2015 l’historique complexe du cinéma Méliès, façonné au début des années 1970 par l’architecte compagnon de route de la ville Claude Le Goas. Le Bal Chavaux offrira plusieurs salles et ambiances : l'ex-grande salle du ciné, jaugée à 500 places, accueillera autant des concerts que des soirées club, dont la DA devrait flirter du côté des « musiques actuelles et émergentes, du hip-hop aux musiques électroniques en passant par l’hyper-pop », annonçaient les tenanciers lors de l’annonce l’an dernier. Cela se concrétise aujourd’hui avec comme premiers noms dévoilés les cultes nippons psychédéliques Acid Mothers Temple ; le Tunisien Khalil Epi qui présentera sa fresque A/V Aïchoucha mêlant musique contemporaine et électronique populaire ; ou une date unique 100 % instrumentale, montée par l’indispensable mag interlope Gonzaï, du groupe Poni Hoax, le tout en hommage à son feu culte chanteur Nicolas Ker. En ce qui concerne les deux autres salles, elles seront consacrées à l’enseignement de la danse, avec une collab' avec le conservatoire voisin de danse Pina Bausch, et son bâtiment aux singulières capsules rouges. Vivement l’ouverture du bal !

Quand ? ouverture prévue au printemps

Où ? place Jacques-Duclos, 93100 Montreuil.

© La Marbrerie

La Main Jaune



Le plus célèbre roller disco de France, La Main Jaune, va officiellement rouvrir sa piste au cours du printemps après de longs travaux. Boîte de nuit branchée dans les années 80, devenue culte après avoir servi de décor au film La Boum, La Main Jaune était fermée depuis 2003. Un collectif d’artistes avait investi le lieu abandonné de manière officieuse, avant que la Mairie de Paris ne l’inclue dans son appel à projets Réinventer la Ville en 2017. La Ville a topé avec Rudy Dabi, un entrepreneur à la tête de Mastersound, qui a imaginé un projet autour des métiers et services de la musique. La Main Jaune nouvelle version abritera ainsi plusieurs studios d’enregistrement, des bureaux et une salle de spectacle, pour accueillir cours de musique et de danse en journée, concerts, soirées et bien sûr roller disco le soir et le week-end.

Quand ? ouverture prévue au printemps

Où ? 27 boulevard de la Somme, Paris 17e

La Maine Jaune/Marion Renard

Le Bus Palladium



Salle de concert et club mythique des nuits parisiennes depuis les années 60, le Bus Palladium, situé en plein Pigalle, rue Pierre-Fontaine, avait fermé en 2022 pour d’importants travaux de rénovation. Mené par Christian Casmèze, le propriétaire, et Nicolas Saltiel, fondateur du groupe hôtelier Chapitre Six, le nouveau projet a transformé le bâtiment en hôtel-restaurant, tout en reconstituant le Bus Palladium au sous-sol. La rénovation a été confiée aux architectes de Studio KO, qui ont imaginé 35 chambres (dont une suite « rock’n’roll ») et différents espaces avec bien sûr un bar à cocktails et un rooftop pour l’été. Le Bus Palladium 2026 s’est aussi entouré d’experts en leur matière : la carte du restaurant (ouvert 24/24) a été pensée par le chef star marseillais Valentin Raffali, avec cette fois une fixette sur l’océan Atlantique, la vibe par Caroline de Maigret, qui a géré playlists, fragrances et uniformes, tandis que la direction artistique sera assurée par Lionel Bensemoun. L’homme derrière le Baron, la Mano ou la Folie Barbizon programmera concerts, DJ sets, performances, spectacles et aftershows dans un sous-sol où a poussé de la moquette pour une ambiance plus ouatée.

Quand ? ouverture prévue au printemps

Où ? 6 rue Pierre-Fontaine, Paris 9e.

(c) Bus Palladium

Central Chapelle

Les retards s’accumulent pour ce projet prévu initialement à la rentrée 2025, mais on y croit pour le printemps 2026 ! Installé dans l’Accor Arena, Central Chapelle va compter 4 comptoirs de street food, 1 bar, 1 salle de concert… On en sait un peu plus sur le casting des solides. Aux côté de Diadié Diombana (ex Bouyon) et sa cuisine ouest-africaine inspirée, il y a aura Clotaire Poirier qui va proposer un poulet frit de compétition et, pour Collé Braisé, le chef Antoine Ferrier va concocter des assiettes de bistrot voyageuses.

Quand ? ouverture prévue au printemps

Où ? 4 Esp. Alice Milliat, Paris 18e