Où aller célébrer la journée du tiramisu ?

« Tire-moi vers le haut ! » au sens de « remonte-moi le moral » : voilà la traduction littérale de « tirami sù », le plus célèbre et le plus réconfortant dessert italien qui fête sa journée aujourd’hui, le 21 mars.

Les ingrédients sont bien connus : des biscuits à la cuillère imbibés d’un expresso (et d’un peu d’amaretto), du mascarpone, et du cacao en poudre pour la déco. Une pâtisserie toute simple, économique, légère et, en même temps, offrant un grassouillet rassurant et surtout une recette qui se prête à une infinité de variations. On comprend son succès planétaire.

Né de parents inconnus

Comme souvent avec la cuisine transalpine (voir les carbonaras ou le vitello tonnato), la recette ne remonte pas à la nuit des temps mais aux années 1960. Quant au lieu exact de l’invention, cela reste un caillou dans la chaussure des gourmets de la Botte. La région du Frioul-Vénétie julienne et sa voisine la Vénétie s’écharpent depuis des décennies et se retrouvent d’ailleurs officiellement en procès depuis 2017 pour en réclamer la paternité ! La mort en 2021 d’Aldo Campeol, restaurateur de Trieste et autoproclamé « père du tiramisu » a encore ravivé les tensions…

© Carboni's

Ça met un coup au moral ? Ça donne carrément envie d’aller prendre un tiramisu ! On vous propose de faire chez vous la recette signée des champions de Daroco, mais si vous avez la flemme, on vous conseille d’aller goûter les versions ultra luxe d’Il Ristorante - Niko Romito, une variation à la pistache signée Carboni’s, une recette aérienne de Racines ou toute en classicisme d’Ave Pizza Bar. Buon appetito !

Où ?

Daroco 6, rue Vivienne, Paris 2e

Il Ristorante - Niko Romito 30 avenue George-V, Paris 8e

Carboni's 45 Rue de Poitou, Paris 3e

Racines 8 passage des Panoramas, Paris 2e

Ave Pizza Bar 100 boulevard de Ménilmontant, Paris 20e

Par ici pour nos resto italiens préférés

Pour encore plus de bons plans, inscrivez-vous à la newsletter de Time Out Paris.