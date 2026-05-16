Ponts de mai 2026 : ces îles européennes sont idéales pour un break de 4 jours

Ces quatre îles européennes sont parfaites pour les ponts de mai et aucune ne demande dix jours pour faire son effet.

Mai, ses jours fériés, ses ponts à construire et l'éternelle question : comment partir sans sacrifier deux semaines de congés ? En 2026, le calendrier aide un peu. Et pour une fois, l'idée n'est pas de foncer vers une capitale européenne de plus. Une île, ça marche aussi.

Trois ou quatre jours sur une île, ça peut sembler court. Ça ne l'est pas forcément. Les meilleures ne demandent pas dix jours pour faire leur effet, juste un peu de temps, un décor qui change, et l'envie de ne pas tout optimiser dès le premier matin.

No Risk Travel a fait sa sélection pour ces ponts de mai : Madère, Minorque, Lanzarote, Ibiza. Quatre îles très différentes dans l'ambiance, proches dans la logistique. Et toutes avec le même avantage en mai : pas encore envahies, pas encore écrasées de chaleur, encore habitables.

Madère d'abord. Falaises, forêts, routes qui surplombent l'Atlantique... L'île portugaise est le genre d'endroit qui donne l'impression de vraiment partir, même sur un long week-end. La plateforme note une hausse de 80 % des recherches d'hôtels français pour mai 2026 (chiffre maison, à prendre pour ce qu'il est, mais qui dit au moins que Madère a cessé d'être une destination de retraite anticipée).

Minorque, elle, ne cherche pas à en faire trop. C'est sa force. Moins agitée que ses voisines des Baléares, plus tranquille, elle propose exactement ce qu'on vient chercher au printemps : des criques encore vides, une lumière méditerranéenne sans l'hystérie d'août, des villages blancs où la lenteur passe pour une qualité.

Lanzarote change le registre. Quelques heures de vol depuis Paris, et un décor qui n'a rien à voir avec ce qu'on a quitté (volcans, lave, paysage lunaire...). C'est ça, le bon deal d'une île canarien en mai.

Ibiza, enfin. Oui, celle des clubs et des nuits sans fin. Mais en mai, avant que la machine s'emballe, l'île montre un autre visage : des criques discrètes, des routes bordées de pins, des villages qui n'ont pas encore été repeints pour les touristes. Pas inintéressant.

Quatre îles, trois ou quatre jours, quelques ponts bien placés. Le calcul n'est pas si compliqué.