Que faire à Paris et en Île-de-France ce dimanche ? Les musées gratuits à visiter le 7 décembre

Premier dimanche du mois oblige, la culture joue les généreuses. Ce 7 décembre, plusieurs musées parisiens et franciliens ouvrent gratuitement leurs portes au public. Une belle occasion de redécouvrir les chefs-d’œuvre du patrimoine national, sans faire hurler son compte en banque. Que vous soyez plutôt impressionnisme, arts asiatiques ou design industriel, voici toutes les adresses où vous offrir une parenthèse culturelle sans dépenser un centime, des chefs-d’œuvre impressionnistes du musée d’Orsay aux Nymphéas de l’Orangerie.
Les musées ouverts gratuitement ce dimanche 7 décembre à Paris
-
Musée des Arts et Métiers
60 rue Réaumur, Paris 3e – M° Arts et Métiers
-
Musée de la Chasse et de la Nature
62 rue des Archives, Paris 3e – M° Hôtel de Ville / Châtelet-Les Halles
-
Musée national Eugène Delacroix
6 rue de Furstenberg, Paris 6e – M° Saint-Germain-des-Prés / Saint-Michel – Notre-Dame
-
Musée Gustave Moreau
14 Rue Catherine de la Rochefoucauld, 75009 Paris
-
Musée national Jean-Jacques Henner
43 avenue de Villiers, Paris 17e – M° Malesherbes
-
Musée national du Moyen Âge – Thermes de Cluny
6 place Paul Painlevé, Paris 5e – M° Cluny-La Sorbonne / Saint-Michel – Notre-Dame
-
Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries, Paris 1er – M° Concorde
-
Musée d’Orsay
1 rue de la Légion d’Honneur, Paris 7e – M° Solférino / Musée d’Orsay
-
Musée National Picasso-Paris
5 rue de Thorigny, Paris 3e – M° Saint-Paul / Châtelet-Les Halles
-
Cité de l’Architecture et du Patrimoine
1 place du Trocadéro et du 11 Novembre, Paris 16e – M° Trocadéro
-
Musée national de l’Histoire de l’Immigration
293 avenue Daumesnil, Paris 12e – M° Porte Dorée
-
Musée du Quai Branly – Jacques Chirac
37 quai Jacques Chirac, Paris 7e – M° Alma-Marceau / Pont de l’Alma
-
Musée national des Arts asiatiques – Guimet
6 place d’Iéna, Paris 16e – M° Iéna
-
Musée Rodin
77 rue de Varenne, Paris 7e – M° Varenne
Les musées ouverts gratuitement ce dimanche 7 décembre en Île-de-France
-
Musée d’Archéologie nationale – Saint-Germain-en-Laye
Place Charles de Gaulle, 78 – RER Saint-Germain-en-Laye
-
Musée des Années 30 – Boulogne-Billancourt
28 avenue André-Morizet, 92 – M° Marcel Sembat
-
Musée national du Château de Compiègne
Place du Général de Gaulle, 60
-
Musée franco-américain du Château de Blérancourt
Place du Général Leclerc, 02
-
Musée national de Port-Royal des Champs
Route des Granges, 78 – RER Saint-Rémy-lès-Chevreuse
-
Musées nationaux des châteaux de Malmaison et Bois-Préau
Avenue du Château, 92 – RER Rueil-Malmaison
-
Sèvres – Cité de la Céramique
Place de la Manufacture, 92 – Pont de Sèvres
-
Musée national de la Renaissance – Château d’Écouen
Château d’Écouen, 95 – Garges-Sarcelles
-
Musée français de la Carte à jouer
16 rue Auguste Gervais, 92 – M° Mairie d’Issy
-
Mac/Val – Musée d’Art contemporain du Val-de-Marne
Place de la Libération, 94 400 Vitry-sur-Seine
-
Musée de l’Air et de l’Espace
Aéroport de Paris – Le Bourget – BP 173 – 93352 Le Bourget Cedex