Que faire à Paris et en Île-de-France ce dimanche ? Les musées gratuits à visiter le 7 décembre

Photo de Diogo Fagundes sur Unsplash

Ce dimanche 7 décembre, comme chaque premier dimanche du mois, de nombreux musées nationaux ouvrent gratuitement leurs portes à Paris et en Île-de-France.

Premier dimanche du mois oblige, la culture joue les généreuses. Ce 7 décembre, plusieurs musées parisiens et franciliens ouvrent gratuitement leurs portes au public. Une belle occasion de redécouvrir les chefs-d’œuvre du patrimoine national, sans faire hurler son compte en banque. Que vous soyez plutôt impressionnisme, arts asiatiques ou design industriel, voici toutes les adresses où vous offrir une parenthèse culturelle sans dépenser un centime, des chefs-d’œuvre impressionnistes du musée d’Orsay aux Nymphéas de l’Orangerie.

Les musées ouverts gratuitement ce dimanche 7 décembre à Paris

Musée des Arts et Métiers

60 rue Réaumur, Paris 3e – M° Arts et Métiers

Musée de la Chasse et de la Nature

62 rue des Archives, Paris 3e – M° Hôtel de Ville / Châtelet-Les Halles

Musée national Eugène Delacroix

6 rue de Furstenberg, Paris 6e – M° Saint-Germain-des-Prés / Saint-Michel – Notre-Dame

Musée Gustave Moreau

14 Rue Catherine de la Rochefoucauld, 75009 Paris

Musée national Jean-Jacques Henner

43 avenue de Villiers, Paris 17e – M° Malesherbes

Musée national du Moyen Âge – Thermes de Cluny

6 place Paul Painlevé, Paris 5e – M° Cluny-La Sorbonne / Saint-Michel – Notre-Dame

Musée de l’Orangerie

Jardin des Tuileries, Paris 1er – M° Concorde

Musée d’Orsay

1 rue de la Légion d’Honneur, Paris 7e – M° Solférino / Musée d’Orsay

Musée National Picasso-Paris

5 rue de Thorigny, Paris 3e – M° Saint-Paul / Châtelet-Les Halles

Cité de l’Architecture et du Patrimoine

1 place du Trocadéro et du 11 Novembre, Paris 16e – M° Trocadéro

Musée national de l’Histoire de l’Immigration

293 avenue Daumesnil, Paris 12e – M° Porte Dorée

Musée du Quai Branly – Jacques Chirac

37 quai Jacques Chirac, Paris 7e – M° Alma-Marceau / Pont de l’Alma

Musée national des Arts asiatiques – Guimet

6 place d’Iéna, Paris 16e – M° Iéna

Musée Rodin

77 rue de Varenne, Paris 7e – M° Varenne

Les musées ouverts gratuitement ce dimanche 7 décembre en Île-de-France