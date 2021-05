Trois spots branchés agriculture urbaine débarquent en Seine-Saint-Denis

Remballez vos clichés sur la banlieue. Aux portes de Paris, la Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus dynamiques d'Ile-de-France (coucou L'Eté du Canal) continue de dérouler le tapis vert en matière de fermes urbaines et friches culturelles. Bien pratique quand parcs et jardins parisiens ne suffisent plus à calmer votre soif de nature.

Alors qu'il se murmure que le long du canal, l’entreprise Chanel serait prête à restituer une bande de terrain à la Ville afin d’y faire pousser fruits et légumes, après Zone Sensible (4 hectares au pied des tours à Saint-Denis, tout au bout de la ligne 13), La Prairie du Canal à Bobigny (improbable OVNI verdoyant jouxtant la quatre voies !), ou encore le récent TERRE TERRE à Aubervilliers (3000 m2), voilà que trois nouveaux spots s'apprêtent sortir de l’œuf dans le 93.

Neuf lauréats de l'appel à projets "Les Quartiers Fertiles", visant à développer l'agriculture urbaine dans les quartiers prioritaires, se situent en Seine-Saint-Denis ! Six premiers noms avaient déjà été dévoilés le 7 décembre 2020. Mais depuis le 20 avril, lors de la deuxième vague de l’appel à projets, on connaît le nom de trois nouveaux gagnants. Coup de projo sur ces lieux verdoyants : Make (Grand) Paris Green Again !

La Serre, à Pantin :

Le projet de 2 000 m2, déjà implanté au sein du quartier de 4 Chemins-Diderot via un jardin partagé sorti de terre en 2020, va continuer de pousser ! Avec, courant 2022, la création d'une serre horticole de 200 m2 et, fin 2022, d'une ferme maraîchère, toujours sur la dalle surplombant les parkings de la résidence sociale Seqens (ex-France Habitation). A noter qu'une partie des plants, fruits et légumes seront mis en vente à des tarifs préférentiels pour les habitants de ce quartier, encore très populaire. Tant mieux !

La Ferme Vitamine, au Blanc-Mesnil :

Encore un peu de patience ! Cette future exploitation maraîchère bio squattant d’anciens terrains de sport devrait voir le jour entre 2022 et 2025. Au programme : vente de fruits et légumes produits sur site, activités pédagogiques... La création d'un vrai lieu de vie dans le Haut du Blanc-Mesnil !

La Passerelle, à Clichy-sous-Bois :

Au sein de la Zac du Dhuys/Bas-Clichy, une légumerie implantée par... Sodexo ! L'idée ? Sensibiliser le public à l'alimentation responsable. Et offrir un débouché aux producteurs de légumes, urbains et péri-urbains. Le chantier devrait débuter en 2022.