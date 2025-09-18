Pour sa dernière expo de l'année, la MEP invite le prodige américain Tyler Mitchell

Avec ses photos, Tyler Mitchell célèbre les communautés afro-américaines dans un souci de réappropriation de leur histoire, de leur quotidien mais aussi de leurs rêves.

Alerte prodige à la MEP ! Pour sa dernière rotation de l’année, le repaire photographique du Marais accueille sur ses cimaises la première expo française consacrée à l’œuvre du photographe américain Tyler Mitchell. En 2018, celui-ci avait irisé les pupilles du public en shootant Beyoncé en couverture du Vogue US, devenant le premier photographe noir à faire la une du mag, à seulement 23 ans. Depuis, il est devenu l’une des figures majeures de la new gen photographique avec ses tirages empreints d’une grâce militante. Car avec ses photos, Tyler Mitchell célèbre les communautés afro-américaines dans un souci de réappropriation de leur histoire, de leur quotidien mais aussi de leurs rêves.



Quoi ? Wish This Was Real, Tyler Mitchell

Quand ? du 15 octobre au 25 janvier 2026.

Où ? Maison européenne de la Photographie, 5-7 rue de Fourcy, Paris 4e.

© Bilal Hamdad

