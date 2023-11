Un festival avec des icônes de l’underground va secouer Boulbi fin novembre

Quand ça cause musique, Boulogne est, à juste rime, vue comme l’une des places fortes historiques du rap, ayant enfanté des artistes comme Booba, les Sages Poètes de la Rue ou Salif. Ce qui est un peu moins connu, c’est que la ville héberge depuis 2005, dans sa salle du Carré Belle-Feuille, le BBmix, l’un des festivals chéris des fines lames de l’indé (et de Time Out - nos articles des éditions précédentes ici, là ou là). Pour sa 19e édition, qui aura lieu les 25 et 26 novembre, les programmateurs ont infusé une affiche dans la veine historique : comprenez quelque chose de très bon goût avec des figures mythiques et des nouvelles têtes des lisières du rock et des musiques électroniques.

Notre coup de cœur ? Assurément Witch, ce groupe zambien d’afro-rock à balles de percus et de fuzz créé dans les années 1970 par le chanteur Emmanuel Chanda, et qui a été ressuscité dans les années 2010 par le chaman psyché Jacco Gardner. La troupe vient de sortir un disque, ça envoie toujours autant. Toujours au rayon culte, le BBmix a ramené une doublette britannique avec d’un côté les Ecossais d’Arab Strap, qui joueront en intégralité leur skeud Philophobia, référence du rock indé sortie il y a vingt-cinq ans ; et de l’autre, A Certain Ratio, ce collectif post-tout (punk-rock-funk-house) mancunien, qui vient rappeler que le Nord de l’Angleterre sait aussi bien faire boire que faire danser.

Egalement à dégoter dans la prog : La Féline et sa pop française limpide, R.AGGS, projet post-lo-fi de l’Ecossais.e Ray Aggs, et le tonitruant duo synthé/rugissements canadien de Pelada. Encore une fois, le BBmix festival vise juste et soyez sûr que dans vingt ans, il sera lui aussi dans l’histoire de la ville de Boulogne.

Quand ? vendredi 24 et samedi 25 novembre 2023.

Où ? Carré Belle-Feuille, 60 rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt.

Combien ? de 13 à 15 € par soir (Billetterie ici).

